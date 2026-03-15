محافظ الوادي الجديد تجري اتصال مفاجئ بأرقام الشكاوى لموقف الأقاليم للتأكد من انتظام الخدمة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، انتظام سير العمل بموقف سيارات الأقاليم بمدينة الخارجة والتزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة.

حيث التقت بعدد من الركاب والسائقين للتأكد من عدم وجود أي شكاوى أو تجاوزات للتعريفة المقررة، و وضع لافتات التعريفة و أرقام الشكاوى بشكل واضح للمواطنين، موجهةً بمراجعة التعريفة الخاصة ببعض خطوط السير للتيسير على السائقين و الركاب

كما أجرت اتصال هاتفي مفاجئ بأحد أرقام الشكاوى المعلن عنها بالموقف؛ للتأكد من انتظام خدمة تلقي شكاوى المواطنين و معدل الاستجابة الفورية للتعامل الفوري معها.