ليفربول يتقدم على توتنهام بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

تقدم فريق ليفربول على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 30 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء وبدأ نجوموها أساسيا بدلا منه.

وجاء هدف ليفربول عن طريق دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 18.

وكاد أن يضيف كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 36 ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، جوميز، فان دايك، فريمبونج.

خط الوسط: ماك أليستر، جاكبو، جرافينبرج.

خط الهجوم: كودي جاكبو، سوبوسلاي، نجوموها.

البدلاء: مامارداشفيلي، كوناتي، كيركيز، صلاح، كييزا، جونز، إيكيتيكي، نيوني، رامزي