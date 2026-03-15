آرني سلوت يوجّه رسالة قبل مواجهة ليفربول وتوتنهام

تحدث آرني سلوت، مدرب ليفربول، بشأن المواجهة المرتقبة التي ستجمع فريقه بـ توتنهام، في الدوري الإنجليزي.



وقال سلوت في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "يجب أن ينصب تركيزنا بالكامل على الوصول إلى خط النهاية بأقوى ما يمكن".

وأضاف: "بعد مباراة اليوم، لن يتبقى لنا سوى ثماني مباريات في الدوري، مما يؤكد أننا ندخل الآن المرحلة الأخيرة".



وأكمل: "على الرغم من أن بعض أهدافنا قد تغيرت منذ بداية الموسم، إلا أن الشرط الأساسي المتمثل في إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن في جدول الدوري لا يزال قائماً".

وتابع: "يكمن مفتاح النجاح، بالطبع، في الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، وبعد ذلك سنرى إلى أين سيقودنا ذلك. لا جدوى من التفكير فيما كان يمكن أن يكون أو الانجرار وراء ما كان يمكن أن يكون مختلفًا، يجب أن ينصب تركيزنا بالكامل على الوصول إلى خط النهاية بأقوى ما يمكن".



ومن المقرر أن يلعب ليفربول ضد توتنهام، اليوم الأحد، لحساب الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "آنفيلد".