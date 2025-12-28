أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ليلة رأس السنة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن يشهد الطقس في ليلة رأس السنة بعض التغيرات، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية.

و في تصريحات خاصة لبرنامج "حديث القاهرة"، تحدث الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تأثير منخفض جوي سيؤثر على المناطق الشمالية من البلاد، ليجلب الأمطار والطقس البارد.

وفيما يلي، نعرض تفاصيل توقعات الطقس لمواطني تلك المناطق وكيفية التعامل مع هذه التغيرات المناخية.

تأثير المنخفض الجوي على السواحل الشمالية

تتوقع الأرصاد أن يؤثر منخفض جوي على السواحل الشمالية من البلاد، مما سيؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة، تتراوح من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق. هذا المنخفض الجوي سيكون له تأثير ملحوظ على الأجواء، خصوصًا في ليلة رأس السنة، حيث سترتفع فرص هطول الأمطار على المناطق الساحلية.

تفاصيل توقعات الأمطار في ليلة رأس السنة

بحسب الدكتور محمود القياتي، ستسجل السواحل الشمالية الشرقية، خصوصًا في مناطق مثل الإسكندرية ودمياط، فرصًا أكبر لسقوط أمطار متوسطة الشدة.

ويُتوقع أن تزداد كثافة السحب المنخفضة في هذه المناطق، مما سيسهم في تساقط الأمطار، خاصة خلال الساعات المتأخرة من مساء يوم 31 ديسمبر.

درجات الحرارة المتوقعة

فيما يتعلق بدرجات الحرارة، أشار القياتي إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة نهارًا ما بين 19 و20 درجة مئوية. أما في ساعات الليل، فتسجل درجات الحرارة في القاهرة نحو 10 درجات مئوية، وقد تنخفض أكثر في المناطق الصحراوية. كما سيسود الجو بارد جدًا خلال الليل في معظم أنحاء الجمهورية.

الشبورة المائية وتأثيرها على الرؤية

الشبورة المائية هي ظاهرة مستمرة طوال فصل الشتاء، وقد تصبح كثيفة في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى تقليل الرؤية الأفقية على الطرق. وستكون الشبورة أكثر كثافة في الساعات الأولى من صباح يوم 1 يناير، بين الرابعة فجرًا والتاسعة صباحًا. لذلك، من المهم توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد شبورة مائية كثيفة.

أكد الدكتور محمود القياتي على ضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية للحصول على آخر تحديثات حول حالة الطقس.

كما نصح المواطنين بضرورة الحذر أثناء القيادة في ساعات الشبورة المائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي حوادث محتملة. ومن المهم أيضًا ارتداء الملابس الدافئة بسبب الأجواء شديدة البرودة التي ستسود في الليل.

وتتسم توقعات الطقس في ليلة رأس السنة لهذا العام بتغيرات مناخية ملحوظة، مع هطول أمطار على السواحل الشمالية وبرودة شديدة في الليل. ولذا، من المهم أن يتأهب المواطنون لهذه الظروف الجوية لضمان سلامتهم وتفادي أي مخاطر محتملة، خاصة أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.