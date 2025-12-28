قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الحديدي»: حسام حسن سيطر تكتيكيًا على مباراة جنوب أفريقيا وحسم التأهل |فيديو
الزمالك ضد بلدية المحلة الأبرز.. مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة
نيسان تقدم أريا 2026 الجديدة.. وهذه أسعارها عالميًا
محلل رياضي: منتخب مصر سيطر تكتيكيًا وأغلق كل مفاتيح لعب جنوب أفريقيا
لافروف: لا نرى أي رغبة حقيقية لدى زيلينسكي وأوروبا للتفاوض
لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟.. الإفتاء: بسبب 22 جائزة لمُصليها
جمال شعبان يحذّر: البرد قد يُهدّد القلب ويُزيد خطر الجلطات | تفاصيل
وحدات بديلة لمُستأجري الإيجار القديم .. الشروط والضوابط الكاملة
النوم والمكيف والعادي .. مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 28-12-2025 | تعرّف عليها
جدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 .. والقنوات الناقلة
طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

طقس اليوم
طقس اليوم
محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق.
أوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
أفادت الهيئة، بفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سيناء قد تمتد (بنسبة حدوث 20% تقريباً) إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.


أشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط ( مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) وارتفاع الأمواج من (2.5-3.5)م وسرعة الرياح من (40-60)كم/س.


درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر


المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 19 08

6 أكتوبر 19 08

بنها 20 11

دمنهور 19 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 11

بلطيم 19 11

المنصورة 20 10

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 20 13

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 09

السويس 21 10

العريش 19 09

رفح 18 08

رأس سدر 20 11

نخل 17 05

كاترين 11 01

الطور 21 11

طابا 17 08

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 14

الإسكندرية 20 11

العلمين 19 10

مطروح 19 08

السلوم 18 08

سيوة 19 05

رأس غارب 21 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 15

شلاتين 25 19

حلايب 23 18

أبو رماد 25 18

مرسي حميرة 24 17

أبرق 25 17

جبل علبة 25 18
 

طقس الأرصاد هيئة الأرصاد الطقس المتوقع درجات الحرارة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

طقس

طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة بهذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة بهذه المناطق

الزمالك

تعرف على غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة فى كأس مصر

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

خلال العُطلة الرسمية.. جولة تفقدية لإزالة إشغالات الطرق والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة

جهود متنوعة

أخبار أسوان: برامج تدريبية لطلاب المدارس وذوى الهمم والفتيات.. ومنفذ للتأمين الشامل بإدفو.. وعمليات للمرضى غير القادرين

فصل الكهرباء

غدًا.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد