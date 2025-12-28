طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق.

أوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أفادت الهيئة، بفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سيناء قد تمتد (بنسبة حدوث 20% تقريباً) إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



أشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط ( مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) وارتفاع الأمواج من (2.5-3.5)م وسرعة الرياح من (40-60)كم/س.



درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر



المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 19 08

6 أكتوبر 19 08

بنها 20 11

دمنهور 19 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 11

بلطيم 19 11

المنصورة 20 10

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 20 13

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 09

السويس 21 10

العريش 19 09

رفح 18 08

رأس سدر 20 11

نخل 17 05

كاترين 11 01

الطور 21 11

طابا 17 08

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 14

الإسكندرية 20 11

العلمين 19 10

مطروح 19 08

السلوم 18 08

سيوة 19 05

رأس غارب 21 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 15

شلاتين 25 19

حلايب 23 18

أبو رماد 25 18

مرسي حميرة 24 17

أبرق 25 17

جبل علبة 25 18

