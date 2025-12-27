قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغيرات إدارية .. خبيرة تاروت تتنبأ لـ عمرو أديب بكشف فساد كبير في مصر عام 2026
إصابة «بن رمضان» في مباراة تونس ونيجيريا بكأس الأمم الأفريقية .. تفاصيل
أتالانتا يحتفي بتوهج «لوكمان» بعد ليلة استثنائية أمام تونس في كأس أمم أفريقيا
«كان حلمه يتدرب هنا».. جامعة بورسعيد تخلد اسم شهيد السباحة يوسف عبد الملك | شاهد
خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل
تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة
محامي عمرو الدجوي يكشف مفاجآت صادمة في نزاع العائلة: سرقة خزائن الدكتورة نوال بالزمالك وأكتوبر|فيديو
نيجيريا ثاني المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2
إدراج التربية الجنسية ضمن المناهج.. مطالب برلمانية عاجلة لحماية طلاب المدارس
بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية
عبادة في الشتاء أوصى بها النبي .. تعرف على أجرها الكبير
كأس مصر | عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة بلدية المحلة
أخبار البلد

الطقس غدا .. شديد البرودة وتحذيرات من أمطار متفرقة وأمواج البحر مضطربة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا.

حالة الطقس غدا في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس غدا، يشهد تكوّن شبورة مائية من الساعة 3 فجرًا وحتى 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما حذرت الأرصاد الجوية خلال الطقس غدا، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، تشمل (مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح)، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 أمتار.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر.

مناطق الأمطار خلال الطقس غدا

أما فرص سقوط الأمطار، المتوقعة خلال حالة الطقس غدا، تكون كالتالي:

  • فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى
  • أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري
  • أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري
  • أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء
  • أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

درجات الحرارة غدا الأحد

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، تكون كالتالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 20 – الصغرى 11
  • جنوب الوجه البحري: العظمى 19 – الصغرى 10
  • السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 19 – الصغرى 10
  • السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: العظمى 19 – الصغرى 11
  • جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 – الصغرى 15
  • شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 7
  • جنوب الصعيد ومحافظة الوادي الجديد: العظمى 24 – الصغرى 11

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الشبورة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

