إجلاء السكان باستخدام الأوناش أثناء حريق بـ أبراج التعاوني ببورسعيد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-2-2026 والقنوات الناقلة
ما هي الأعذار المبيحة لعدم الصيام في رمضان؟.. الإفتاء تحدد 3 حالات
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات
أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل الخميس
الأمم المتحدة تكشف: 5 محاولات لاغتيال الرئيس السوري ووزيرين خلال عام
روسيا تحظر تطبيق واتساب في البلاد
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح أبواب الخير والبركة مع يوم 24 شعبان
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل
خارطة طريق وزير الزراعة.. 3 محاور لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعرف على مواصفات هيونداي IONIQ 9 الجديدة كليا

كريم عاطف

كشفت شركة هيونداي عن سيارتها الكهربائية الجديدة كليا IONIQ 9، لتعزز ريادتها في مجال التنقل الكهربائي، والتي تعتبر أكبر وأفخم طراز ضمن عائلة IONIQ، لتضع معيار جديد في فئة سيارات الـ SUV الكهربائية. 

وقد تم تطوير هيونداي IONIQ 9 لتلبية تطلعات العائلات العصرية ومحبي الرحلات الطويلة، مع الحفاظ على الطابع المستقبلي الذكي المميز لسيارات هيونداي الكهربائية، وتقديم مستويات استثنائية من التعددية والراحة.

تحضر هيونداي IONIQ 9 بثقة وقوة على الطريق، حيث تعزز أبعادها الكبيرة الثبات والمساحة الداخلية، فيما تسهم الخطوط الانسيابية المنحوتة في تحسين الكفاءة الديناميكية الهوائية، ويبلغ طول السيارة 5,060 مم، وعرضها 1,980 مم، وارتفاعها 1,790 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,130 مم.

تعتمد هيونداي IONIQ 9 على منظومة دفع كهربائية متطورة، تتوفر بخيار الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي، وتوفر بطاريتها 110.3 كيلو وات عالية السعة مدى قيادة ممتدا، مع اختلاف أرقام المدى وأزمنة الشحن حسب الفئة، ويحقق طراز الدفع الكلي مدى قيادة يصل إلى 700 كيلومترا بالشحنة الواحدة، وعلى صعيد الأداء، يضم طراز الدفع الكلي محركين كهربائين بقوة تصل إلى 160 كيلوواط و 70 كيلوواط، بينما يتضمن أعلي علي محركين 160 كيلوواط.

تم تصميم المقصورة الداخلية لـ هيونداي ‏IONIQ 9 لتكون مساحة معيشة ذكية تجمع بين الرحابة والخامات الفاخرة والتقنيات المتقدمة، وتوفر السيارة مستويات عالية من الراحة بفضل المقاعد الكهربائية متعددة الضبط والمساحات الواسعة للركاب في جميع الصفوف مع توافر خاصية التدفئة و التهوية و الاسترخاء، وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه كبيرة، مع دعم كامل للاتصال عبر البلوتوث والتعرف الصوتي، إلى جانب نظام صوتي فاخر من Bose يضم ما يصل إلى 14 سماعة في الفئات الأعلى. كما تشمل التجهيزات نظام تكييف أوتوماتيكي متعدد المناطق.

بالاضافة الي نظام دخول وتشغيل ذكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد، وبابًا خلفيًا كهربائيًا مع إمكانية ضبط الارتفاع، إضافة إلى عدة مخارج طاقة موزعة داخل المقصورة ومنطقة الأمتعة,  و مرأه جانبية رقمية بالاضافة الي مصابيح امامية LED بخاصية الاضاءة المزدوجة التي تساعد علي سطوع عالي، ومزودة بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق.

و تتوفر هيونداي IONIQ 9  بثلاث فئات اسعارهم كالتالي :

- فئة Connect بسعر  2,750,000جنيه 

‏- فئة ‏ Extreme‏ بسعر ‏‎ ‎3,100,000‎جنيه ‏‏

- فئة ‏ Performance‏ بسعر ‏‎ ‎3,400,000‎‎جنيه ‏

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

علي ماهر

طارق طه: علي ماهر مظلوم إعلاميا ويستحق تدريب الأهلي

الأهلي

هاني العجيزي: كنت ضد رحيل وسام أبو علي من الأهلي.. وهناك نقص في المهاجمين بمصر

الزمالك

أضا: معتمد جمال قدر يعمل نظام في الزمالك وكرة القدم كافئته.. ومنسي ينقصه الاستمرارية

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

تعرف على مواصفات هيونداي IONIQ 9 الجديدة كليا

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

روس يبتكرون تقنية لإعادة توظيف الإطارات المستعملة في صناعة الحديد الزهر

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

