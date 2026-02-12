تعرف على مواصفات هيونداي IONIQ 9 الجديدة كليا

كشفت شركة هيونداي عن سيارتها الكهربائية الجديدة كليا IONIQ 9، لتعزز ريادتها في مجال التنقل الكهربائي، والتي تعتبر أكبر وأفخم طراز ضمن عائلة IONIQ، لتضع معيار جديد في فئة سيارات الـ SUV الكهربائية.

وقد تم تطوير هيونداي IONIQ 9 لتلبية تطلعات العائلات العصرية ومحبي الرحلات الطويلة، مع الحفاظ على الطابع المستقبلي الذكي المميز لسيارات هيونداي الكهربائية، وتقديم مستويات استثنائية من التعددية والراحة.

تحضر هيونداي IONIQ 9 بثقة وقوة على الطريق، حيث تعزز أبعادها الكبيرة الثبات والمساحة الداخلية، فيما تسهم الخطوط الانسيابية المنحوتة في تحسين الكفاءة الديناميكية الهوائية، ويبلغ طول السيارة 5,060 مم، وعرضها 1,980 مم، وارتفاعها 1,790 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,130 مم.

تعتمد هيونداي IONIQ 9 على منظومة دفع كهربائية متطورة، تتوفر بخيار الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي، وتوفر بطاريتها 110.3 كيلو وات عالية السعة مدى قيادة ممتدا، مع اختلاف أرقام المدى وأزمنة الشحن حسب الفئة، ويحقق طراز الدفع الكلي مدى قيادة يصل إلى 700 كيلومترا بالشحنة الواحدة، وعلى صعيد الأداء، يضم طراز الدفع الكلي محركين كهربائين بقوة تصل إلى 160 كيلوواط و 70 كيلوواط، بينما يتضمن أعلي علي محركين 160 كيلوواط.

تم تصميم المقصورة الداخلية لـ هيونداي ‏IONIQ 9 لتكون مساحة معيشة ذكية تجمع بين الرحابة والخامات الفاخرة والتقنيات المتقدمة، وتوفر السيارة مستويات عالية من الراحة بفضل المقاعد الكهربائية متعددة الضبط والمساحات الواسعة للركاب في جميع الصفوف مع توافر خاصية التدفئة و التهوية و الاسترخاء، وتضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه كبيرة، مع دعم كامل للاتصال عبر البلوتوث والتعرف الصوتي، إلى جانب نظام صوتي فاخر من Bose يضم ما يصل إلى 14 سماعة في الفئات الأعلى. كما تشمل التجهيزات نظام تكييف أوتوماتيكي متعدد المناطق.

بالاضافة الي نظام دخول وتشغيل ذكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد، وبابًا خلفيًا كهربائيًا مع إمكانية ضبط الارتفاع، إضافة إلى عدة مخارج طاقة موزعة داخل المقصورة ومنطقة الأمتعة, و مرأه جانبية رقمية بالاضافة الي مصابيح امامية LED بخاصية الاضاءة المزدوجة التي تساعد علي سطوع عالي، ومزودة بحزمة متكاملة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق.

و تتوفر هيونداي IONIQ 9 بثلاث فئات اسعارهم كالتالي :

- فئة Connect بسعر 2,750,000جنيه

‏- فئة ‏ Extreme‏ بسعر ‏‎ ‎3,100,000‎جنيه ‏‏

- فئة ‏ Performance‏ بسعر ‏‎ ‎3,400,000‎‎جنيه ‏