مصطفى شردي: الفائز في انتخابات النواب هو القادر على حشد الأنصار
تعليق قوي من أحمد موسى على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال| بث مباشر
رفض 22 دولة بقيادة مصر لاعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال"| نص البيان المشترك
دليلك الشامل للأتوبيس الترددي.. موعد الافتتاح والمحطات وأسعار التذاكر
موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب
صاحب الفضل في انضمامي للوسط.. حنان مطاوع تنعى داوود عبد السيد
علاقة غير شرعية تنتهى بابتزاز سيدة بصور وفيديوهات على الإنترنت
مفاجأة .. البديل الذهبي يقود المصرية للاتصالات للإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر
أيقونة السينما المصرية والعربية .. المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى المخرج الكبير داود عبد السيد
إعلام عبري يكشف زيارة سرية لرئيس أرض الصومال لإسرائيل قبل إعلان الاعتراف بالاستقلال
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 27-12-2025
قبائل حضرموت: الأوضاع تخرج عن السيطرة ونرفض فرض المشاريع بالقوة
أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة بهذه المناطق

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفرص لسقوط أمطار خفيفة أيضًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

كسح مياه الأمطار الغزيرة بشوارع الغربية

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات عاجلة في الرياض:ر أمطار غزيرة تقترب والجهات المختصة ترفع حالة التأهب القصوى

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 19 08

6 أكتوبر 19 08

بنها 20 11

دمنهور 19 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 11

بلطيم 19 11

المنصورة 20 10

الزقازيق 20 10

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 20 13

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 09

السويس 21 10

العريش 19 09

رفح 18 08

أمطار

رأس سدر 20 11

نخل 17 05

كاترين 11 01

الطور 21 11

طابا 17 08

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 14

الإسكندرية 20 11

العلمين 19 10

مطروح 19 08

السلوم 18 08

سيوة 19 05

رأس غارب 21 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 15

شلاتين 25 19

حلايب 23 18

أبو رماد 25 18

مرسي حميرة 24 17

أبرق 25 17

جبل علبة 25 18

أمطار علي الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

رأس حدربة 24 19

الفيوم 20 08

بني سويف 20 07

المنيا 20 06

أسيوط 20 07

سوهاج 21 09

قنا 22 10

الأقصر 23 10

أسوان 23 11

الوادي الجديد 23 07

أبو سمبل 24 11

الطقس الطقس غدا حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر درجات الحرارة درجات الحرارة غدا في محافظات درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

