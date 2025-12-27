قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية «طبيب الساحل» والمشدد للمتهمة الثالثة
احترسي من هذا الطعام اليومي.. يدمر الكبد ببطء دون أعراض واضحة
عمرو مصطفى يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان وتجربته الفنية الجديدة
من إخفاء المكانس إلى شد الأذن.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

الكريسماس
الكريسماس
أمينة الدسوقي

مع اقتراب أعياد الميلاد، لا تتشابه مظاهر الاحتفال حول العالم، فإلى جانب شجرة الكريسماس المضيئة والهدايا وموائد الطعام التقليدية، تطفو على السطح طقوس وعادات غريبة تعكس تنوع الثقافات والمعتقدات الشعبية، بعضها يعود إلى قرون مضت، وبعضها الآخر لا يزال حيا حتى اليوم.

النرويج إخفاء المكانس خوفا من الأرواح الشريرة

في تقليد متجذر في الموروث الشعبي، يحرص النرويجيون ليلة 24 ديسمبر على إخفاء المكانس داخل منازلهم.

ويعود هذا السلوك إلى اعتقاد قديم بأن الساحرات والأرواح الشريرة تخرج في تلك الليلة بحثًا عن مكانس تطير بها وتنشر الفوضى، ما دفع السكان إلى إبعادها احتياطًا.

سلوفاكيا التنبؤ بالحظ عبر الحلوى

في سلوفاكيا، يتحول طبق البودينغ، وهو نوع من الحلوى التقليدية، إلى أداة للتكهن بالمستقبل إذ يقوم أكبر رجل في العائلة ليلة العيد بإلقاء ملعقة من الحلوى على السقف؛ فإذا التصقت، عُدت بشارة بعام مليء بالحظ الجيد، أما إذا سقطت، فيحمل الطاهي مسؤولية سوء الطالع.

فنزويلا قداس الكريسماس على زلاجات بعجلات

في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، يتوجه المصلون إلى قداس عيد الميلاد وهم يرتدون أحذية التزلج ذات العجلات وتقوم السلطات بإغلاق بعض الشوارع لتسهيل مرورهم، في تقليد يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، ويضفي طابعا احتفاليا فريدا على المناسبة الدينية.

الولايات المتحدة “مخلل عيد الميلاد” بين الأغصان

تعتمد بعض العائلات الأمريكية تقليدا طريفا يعرف باسم “مخلل عيد الميلاد”، حيث تخفى زينة على شكل مخلل بين أغصان شجرة الكريسماس الطفل الذي يعثر عليها أولا يفوز بهدية إضافية أو امتياز خاص. ورغم الاعتقاد بأن هذا التقليد ذو أصول ألمانية، فإنه غير شائع في ألمانيا نفسها، لكنه أصبح جزءًا من الاحتفالات العائلية في أمريكا.

إسبانيا شد الأذن احتفالا بعيد الميلاد

في إسبانيا، لا يكتمل عيد الميلاد دون طقس شعبي يُعرف باسم “Los Tirones de Oreja” ووفق هذا التقليد، يتلقى صاحب العيد شدا خفيفا على شحمة أذنه بعدد سنوات عمره، في أجواء مليئة بالضحك والمزاح ويرى البعض أن هذه العادة ترمز إلى التمني بطول العمر والحظ السعيد، بينما يعتبرها آخرون مجرد تقليد عائلي مرح.

ألمانيا التهنئة المبكرة نذير سوء حظ

يتعامل الألمان مع توقيت التهاني بجدية لافتة، إذ يعد تقديم التهاني قبل حلول يوم الميلاد رسميا أمرا يجلب سوء الحظ وفق المعتقدات الشعبية لذلك، يمتنع الأصدقاء والعائلة عن قول “عيد ميلاد سعيد” قبل منتصف الليل تماما، ويكتفون بالاحتفال عشية الميلاد في تقليد يُعرف باسم “Reinfeiern”، احتراما صارما للعادات والتقاليد.

