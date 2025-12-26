قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمارك أسوان تضبط خمورا مهربة بـ 3.7 مليون جنيه
مصطفى بكري: مصر تواجه مثلث تهديد مكتمل الأركان.. فيديو
حسام حسن: شكرا للجمهور المغربي والمصري والعربي على المساندة أمام جنوب إفريقيا
الحكومة: الإسكندرية تخضع للتقييم لتحديد إمكانية إدراجها في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون
بـ 300 جنيه بس .. طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهي الصغر
شيري تكشف النقاب عن Exeed Starway ET9 بتقنيات هجينة | صور
شريف منير يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة ويتصدر التريند
نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل
بشرة خير.. منتخب مصر يضمن لعب ثمن نهائي كأس أفريقيا على الملعب المفضل في أغادير
حسام حسن بعد الفوز على جنوب إفريقيا: أثق في جميع اللاعبين ومشوار البطولة طويل
تعادل سلبي بين زامبيا وجزر القمر بالشوط الأول في أمم إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شريف منير يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة ويتصدر التريند

شريف منير
شريف منير
أوركيد سامي

تصدر النجم شريف منير مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، بعد احتفاله بالكريسماس وقدوم العام الجديد على طريقته الخاصة، حيث شارك جمهوره بعدة صور عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».


وظهر شريف منير في الصور بأجواء احتفالية مميزة، وعلق عليها قائلاً: «كل سنة وكلكم طيبين»، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيه الذين حرصوا على تهنئته وتبادل التمنيات بالعام الجديد.


وعلى الصعيد الفني، يشارك شريف منير في بطولة مسلسل «رأس الأفعى»، الذي يجمعه بالنجم أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل. وتواصل شركة سينرجي حاليًا الاستعدادات والتحضيرات النهائية للعمل، حيث يقوم المخرج محمد بكير بمعاينة أماكن التصوير، إلى جانب الإشراف على التفاصيل الأخيرة قبل انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.


المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، ويجري حاليًا التعاقد مع باقي أبطال العمل تمهيدًا لبدء التصوير، وسط توقعات بأن يكون من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الموسم الرمضاني.


وكان شريف منير قد لفت الأنظار مؤخرًا بظهوره بـ«لوك» جديد خلال أحد مقاطع الفيديو عقب عودته من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ترك لحيته طويلة، وهو الشكل الذي يتناسب مع الشخصية التي يقدمها في المسلسل، والتي تُعد من الأدوار المحورية والمختلفة في مشواره الفني.

شريف منير اخبار الفن نجوم الفن

نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟

أضرار غير متوقعة.. ماذا يحدث عند نشر الملابس داخل المنزل؟

تجفيف الملابس داخل المنزل قد يسبب العفن والحساسية ومشاكل تنفسية خطيرة
تجفيف الملابس داخل المنزل قد يسبب العفن والحساسية ومشاكل تنفسية خطيرة
تجفيف الملابس داخل المنزل قد يسبب العفن والحساسية ومشاكل تنفسية خطيرة

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

