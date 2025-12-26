شريف منير يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة ويتصدر التريند

تصدر النجم شريف منير مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، بعد احتفاله بالكريسماس وقدوم العام الجديد على طريقته الخاصة، حيث شارك جمهوره بعدة صور عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».



وظهر شريف منير في الصور بأجواء احتفالية مميزة، وعلق عليها قائلاً: «كل سنة وكلكم طيبين»، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيه الذين حرصوا على تهنئته وتبادل التمنيات بالعام الجديد.



وعلى الصعيد الفني، يشارك شريف منير في بطولة مسلسل «رأس الأفعى»، الذي يجمعه بالنجم أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل. وتواصل شركة سينرجي حاليًا الاستعدادات والتحضيرات النهائية للعمل، حيث يقوم المخرج محمد بكير بمعاينة أماكن التصوير، إلى جانب الإشراف على التفاصيل الأخيرة قبل انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.



المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، ويجري حاليًا التعاقد مع باقي أبطال العمل تمهيدًا لبدء التصوير، وسط توقعات بأن يكون من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الموسم الرمضاني.



وكان شريف منير قد لفت الأنظار مؤخرًا بظهوره بـ«لوك» جديد خلال أحد مقاطع الفيديو عقب عودته من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ترك لحيته طويلة، وهو الشكل الذي يتناسب مع الشخصية التي يقدمها في المسلسل، والتي تُعد من الأدوار المحورية والمختلفة في مشواره الفني.