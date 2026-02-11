خارجية فرنسا تبلغ النيابة عن دبلوماسي بعد ورود اسمه في ملفات إبستين

أبلغ جان-نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، النيابة العامة في باريس عن وقائع مزعومة تتعلق بفابريس إيدان، السكرتير الأول للشؤون الخارجية في الوزارة، بعد ظهور اسمه في وثائق الممول الأمريكي المدان بالتحرش الجنسي بالأطفال، جيفري إبستين.

ونشر الوزير تغريدة عبر تطبيق إكس أكد فيها أنه أبلغ النيابة العامة بناءً على المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية للإبلاغ عن الوقائع المزعومة.

أعلن الوزير عن بدء تحقيق إداري داخلي لمساعدة العدالة واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة.

أوضح الوزير في خطاب رسمي أن إيدان في وضع الاحتياط لأسباب شخصية ويعمل حاليًا في القطاع الخاص.

ما ورد في الوثائق

استنادًا إلى محطة راديو فرانس ووثائق وزارة العدل الأمريكية: تبادل إيدان العشرات من رسائل البريد الإلكتروني المباشرة وغير الرسمية مع جيفري إبستين بين عامي 2010 و2017. وشارك أيضًا في مراسلات عديدة مع إبستين وأفراد من دائرته المقربة.

وتستمر التحقيقات الفرنسية والإدارية لمعرفة طبيعة هذا التبادل وما إذا كان ينطوي على مخالفات قانونية أو إدارية.