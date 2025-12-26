بالورود والبالونات .. دعاء صلاح تشارك متابعيها أجواء الكريسماس

شاركت الإعلامية دعاء صلاح جمهورها مجموعة من الصور احتفالًا بشجرة الكريسماس، وسط أجواء مبهجة مليئة بالفرحة.



وظهرت دعاء في الصور وسط شجرة الكريسماس المزينة، محاطة بالورود والبالونات، في مشهد عكس أجواء الاحتفال وروح المناسبة.

وجاءت الصور بأسلوب أنيق وبسيط، حيث لفتت إطلالة دعاء الأنظار، وبدت التفاصيل منسجمة مع أجواء الكريسماس، ما أضفى لمسة من الرقي والبهجة على المشهد.

وقد حرصت على توظيف عناصر الزينة مثل الورود والبالونات لإبراز الطابع الاحتفالي، وهو ما نال استحسان جمهورها.

وحظيت الصور بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم بذوقها المميز وإطلالتها اللافتة، مؤكدين أنها تجيد دائمًا مشاركة لحظاتها الخاصة بأسلوب يجذب الانتباه.

ويعكس هذا التفاعل الحضور القوي للإعلامية دعاء صلاح على السوشيال ميديا، وحرصها الدائم على التواصل مع جمهورها ومشاركتهم المناسبات المختلفة بطريقة راقية ومحببة.



من ناحية أخرى، تستعد الإعلامية دعاء صلاح لطرح كتاب جديد يتناول قضايا المرأة، ودورها في المجتمع وتأثيرها في مصر والوطن العربي، حيث يسلط الضوء على عدد من الموضوعات التي تمس واقعها وتحدياتها في المجتمع.



ويأتي هذا الكتاب في إطار اهتمام دعاء صلاح الدائم بشؤون المرأة، وسعيها إلى مناقشة قضاياها المختلفة بأسلوب مبسط وواعى، يهدف إلى رفع الوعي وتسليط الضوء على الجوانب الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بها.



ومن المنتظر أن يطرح الكتاب خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب من جمهورها ومتابعيها، خاصة في ظل التجربة الإعلامية التي تتمتع بها دعاء صلاح، والتي انعكست في تناولها للعديد من القضايا المجتمعية عبر برامجها وظهورها الإعلامي.