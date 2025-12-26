لاحتفال الكريسماس.. طريقة تحضير الديك الرومي

الديك الرومى من الأكلات الشهيرة لسهرة واحتفال الكريسماس ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير طريقة ديك الرومى على سفرتك بسهولة على طريقة سي بي سي سفرة.

تحضير الديك الرومي

ديك رومي كامل (يفضل أن يكون طازجًا).

زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود.

بهارات حسب الرغبة مثل (زعتر، إكليل الجبل، بابريكا، هيل، قرفة).

بصل مقطع شرائح.

ثوم مهروس.

عصير برتقال أو ليمون.

خطوات تحضير الديك الرومي

-غسل الديك الرومي جيدًا من الداخل والخارج، والتأكد من إزالة أي زوائد أو شحوم زائدة.

-خلط زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والبهارات المفضلة في وعاء كبير.

-إضافة البصل والثوم وعصير البرتقال أو الليمون.

-وضع الديك الرومى .فالمزيج، والتأكد من تغطيته تمامًا.

-تغطية الوعاء وتركه في الثلاجة لمدة 12 ساعة على الأقل، أو يُفضل ليلة كاملة.

-إخراج الديك الرومي من الثلاجة وتركه بدرجة حرارة الغرفة لمدة ساعة.

-رفع درجة حرارة الفرن إلى 180 درجة مئوية.

-وضع الديك الرومي في صينية فرن كبيرة.

-إضافة الماء إلى قاع الصينية بكمية قليلة.

-تغطية الصينية بورق الألمنيوم.

-إدخال الصينية إلى الفرن وترك الديك الرومي يُطهى لمدة من 2-3 ساعات حسب حجمه.

-إزالة ورق الألمنيوم بعد ساعة ونصف وترك الديك الرومي يتحمّر من جميع الجهات.

-إدخال مقياس حرارة اللحوم في أسمك جزء من الفخذ لمعرفة ما إذا كان الديك الرومي قد نضج.

-إذا كانت درجة الحرارة الداخلية 74 درجة مئوية، فهذا يعني أنه نضج.

-إخراج الديك الرومي من الفرن