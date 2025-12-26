شجرة الكريسماس تسجل 140 جنيه .. رئيس الشعبة يعلن مفاجأة للمواطنين

أكد بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن جميع فوانيس رمضان يتم صناعتها محليا، موضحًا أننا ننتج حوالي 5 ملايين فانوس، وأن حجم الانتاج يقدر بـ 800 مليون جنيه.

وأضاف رئيس شعبة الأدوات المكتبية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن ما نقوم باستيراده يكون ألعاب رمضان فقط، لكن جميع الفوانيس تتم صناعتها في مصر بنسبة 100%.

أسعار زينة رمضان

وأشار إلى أن أسعار زينة رمضان ورأس السنة وألعاب الكريسماس خلال العام الحالي مستقرة، وذلك بسبب استقرار سعر الدولار، وأن الأسعار هذا العام قريبة من أسعار العام الماضي.

ولفت إلى أن سعر شجرة الكريسماس تسجل 140 جنيه جملة، وأن سعرها بالمحلات يختلف من منطقة لأخرى، فسعر الشجرة في التجمع يختلف على سعرها بشبرا.