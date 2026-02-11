وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية.



وقالت الخارجية، إن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد وزير الخارجية، دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.



ولفت إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة.



وشدد وزير الخارجية على التزام مصر بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة وحرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة مع ضمان استمرار تدفق المساعدات.



