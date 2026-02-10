وزير الخارجية القبرصي يدعو ترامب إلى زيارة البلاد

وجه وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة قبرص.



وقال الوزير القبرصي -حسبما أوردت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية- أن ترامب إذا قَبِل الدعوة سيكون أول رئيس أمريكي يزور قبرص التي قد استقبلت سابقًا نائبين له.



وأشار كومبوس إلى الموقع الجيوسياسي والاستراتيجي المتميز الذي تتمتع به قبرص، والتي تعد أيضًا مركزًا جاذبًا لإقامة المشروعات التجارية، مشددًا على مزايا عضوية قبرص في الاتحاد الأوروبي، مما يضيف بعدًا آخر إلى مزايا البلاد من حيث الإطار التنظيمي وحرية حركة رأس المال وحرية تأسيس الشركات.



ولفتت الصحيفة إلى أن الرؤساء الأمريكيين السابقين جو بايدن وبيل كلينتون وجيمي كارتر قد زاروا قبرص خارج فترة ولايته