اضطهاد جديد.. نتنياهو يسحب الجنسية من مواطنين فلسطينيين وأمر بترحيلهما
استقرار أسعار الفضة محليًا رغم الصعود العالمي وترقّب بيانات الاقتصاد الأمريكي
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
ذكرى رحيل ناظر الكوميديا.. صدمات في حياة علاء ولي الدين شكلت شخصيته الفنية
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026
كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان
وزير الخارجية: إدارة غزة الانتقالية خطوة تمهيدية لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسئولياتها كاملة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-2-2026 .. والقنوات الناقلة
جامعة عين شمس تدعم مستقبل توطين صناعة أشباه الموصلات | تفاصيل مهمة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 11-2-2026
الدفاع الروسية: إسقاط 108 مسيرات أوكرانية في هجمات على عدة مقاطعات خلال الليل

البهى عمرو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 108 مسيرات أوكرانية في هجمات على عدة مقاطعات خلال الليل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

كشفت قناة ألمانية أن أوكرانيا لا ترغب في إبرام اتفاق لوقف الحرب مع روسيا، منوهةً إلى أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة كييف التي تسعى إلى تجاوز الشتاء القاسي، وما بعده سيكون كل شيء مختلفًا.

وقال مراسل قناة «فيلت» الألمانية، كريستوف فانر، الموجود في أوكرانيا، إن كييف تضم عددًا كبيرًا من الصقور الراغبين في استمرار المواجهة المفتوحة مع روسيا، ويقدمون تصريحات استفزازية.

وأوضح “فانر”: «من الأفضل عدم التسرع في التقييم، والتريث وعدم الأخذ بما يُقال على محمل الجد».

يأتي ذلك مع اقتراب الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، إلى جانب سيطرة الجيش الروسي على عدد من المدن الأوكرانية.

ويجري الجانبان في الوقت الحالي مفاوضات في مدينة أبو ظبي بالإمارات، تحت الرعاية الأمريكية، في محاولة لوقف الحرب التي اندلعت في فبراير 2022.

مسيرات أوكرانية وزارة الدفاع الروسية الدفاع الروسية روسيا

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

طريقة عمل البقلاوة التركية .. بطعم هش وطري

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

