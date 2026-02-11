قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اضطهاد جديد.. نتنياهو يسحب الجنسية من مواطنين فلسطينيين وأمر بترحيلهما
استقرار أسعار الفضة محليًا رغم الصعود العالمي وترقّب بيانات الاقتصاد الأمريكي
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
ذكرى رحيل ناظر الكوميديا.. صدمات في حياة علاء ولي الدين شكلت شخصيته الفنية
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026
كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان
وزير الخارجية: إدارة غزة الانتقالية خطوة تمهيدية لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسئولياتها كاملة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-2-2026 .. والقنوات الناقلة
جامعة عين شمس تدعم مستقبل توطين صناعة أشباه الموصلات | تفاصيل مهمة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 11-2-2026
برلماني: الملف الاقتصادي أولوية للحكومة في المرحلة المقبلة

قال النائب حسام مندوه الحسيني عضو مجلس النواب، إنّ الملف الاقتصادي يمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للمجموعة الاقتصادية يعكس اهتمام الحكومة بالشق الاقتصادي الذي يحتاج إلى جهد مكثف خلال الفترة القادمة.

وأضاف في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنّ المواطن المصري تحمّل أعباء كبيرة خلال مراحل الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يستدعي تركيزًا أكبر على هذا الملف والعمل عليه عن قرب لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعبر عن إدراك الحكومة لحجم التحديات الاقتصادية الحالية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية الملفات الخدمية الأخرى، وعلى رأسها التعليم العالي والتربية والتعليم والصحة، معربًا عن تمنياته بالتوفيق لوزراء هذه الحقائب في استكمال مهامهم، كما شدد على ضرورة إيلاء ملف الشباب والرياضة اهتمامًا خاصًا، لاسيما الأندية الجماهيرية، مؤكدًا أن إهمال هذا الملف قد يؤدي إلى خسائر كبيرة ويتطلب معالجة جادة ومركزة.
 

