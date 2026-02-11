موسكو: تدمير 108 طائرات مسيرة أوكرانية أطلقت فوق مناطق روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 108 طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق مناطق روسية.

أشارت الدفاع الروسية إلى تدمير 49 طائرة مسيرة فوق منطقة فولجوجراد، و29 فوق منطقة روستوف، وسبع طائرات فوق كل من منطقة ساراتوف ومنطقة البحر الأسود.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة أستراخان، وطائرتين فوق كل من مناطق بريانسك وكالميكيا وتتارستان.

كما تم تدمير طائرة مسيرة أخرى فوق مناطق بيلدورود وفورونيج وكورسك وتولا، وكذلك فوق بحر آزوف وشبه جزيرة القرم وأوسيتيا الشمالية.

وفي وقت سابق، أفاد محافظ منطقة فولدوجراد، أندريه بوتشاروف، بوقوع حريق في مصنع بمدينة فولجوجراد خلال غارة جوية بطائرة مسيرة.