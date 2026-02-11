قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موسكو: تدمير 108 طائرات مسيرة أوكرانية أطلقت فوق مناطق روسية
مطالب بعودة إمام عاشور.. وتحذيرات من تراجع مستوى لاعبي الأهلي قبل مُواجهة الإسماعيلي
نظر مُحاكمة 56 متهمًا بـ «الهيكل الإدارى للإخوان» .. بعد قليل
ينجو أمام الضعفاء ويُعاني أمام الكبار.. «التابعي» يُحلّل تراجع الأهلي: سوء توظيف وانعدام استقرار
إنجاز طبي تاريخي.. مفيدة شيحة: مصر تحصد جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة |فيديو
صندوق تطوير التعليم وسيسكو العالمية يبحثان تعزيز مهارات الشباب الرقمية
أول تعليق من رئيس الوزراء الكندي بعد حادثة إطلاق النار داخل مدرسة ثانوية بمقاطعة كولومبيا
مصرع وإصابة 37 شخصًا.. ارتفاع حصيلة إطلاق النار في كندا داخل مدرسة بمقاطعة كولومبيا
بعد قليل .. استكمال مُحاكمة 108 متهمين بخلية «داعش القطامية»
حال فشل مفاوضات إيران .. ترامب يعتزم إرسال حاملات طائرات ضاربة إلى الشرق الأوسط
بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وموتوسيكل بالطريق الزراعي بأسيوط
نجم الدراويش: مجالس إدارات الإسماعيلي منذ 2019 كلهم ظلموا النادي.. «ومحدش فيهم اتظلم»
أخبار العالم

موسكو: تدمير 108 طائرات مسيرة أوكرانية أطلقت فوق مناطق روسية

قسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 108 طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق مناطق روسية.

أشارت الدفاع الروسية إلى تدمير 49 طائرة مسيرة فوق منطقة فولجوجراد، و29 فوق منطقة روستوف، وسبع طائرات فوق كل من منطقة ساراتوف ومنطقة البحر الأسود.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة أستراخان، وطائرتين فوق كل من مناطق بريانسك وكالميكيا وتتارستان.

كما تم تدمير طائرة مسيرة أخرى فوق مناطق بيلدورود وفورونيج وكورسك وتولا، وكذلك فوق بحر آزوف وشبه جزيرة القرم وأوسيتيا الشمالية.

وفي وقت سابق، أفاد محافظ منطقة فولدوجراد، أندريه بوتشاروف، بوقوع حريق في مصنع بمدينة فولجوجراد خلال غارة جوية بطائرة مسيرة.

