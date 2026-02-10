إستونيا تتهم روسيا بالمماطلة في الوصول لسلام بأوكرانيا

قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإستوني، كاوبو روسين، ، إن المسؤولين الروس لا يرغبون في وقف الهجوم الذي تشنه بلادهم على أوكرانيا منذ نحو أربع سنوات.

زعم روسين أن المسئولين الروس يعتقدون أنهم يستطيعون "التفوق" بالذكاء على الولايات المتحدة خلال المحادثات مع واشنطن حول كيفية إنهاء الحرب.

أضاف روسين إن موسكو تماطل في المحادثات مع واشنطن، وأنه "لا يوجد أي نقاش على الإطلاق حول كيفية التعاون الحقيقي مع الولايات المتحدة بشكل فعال".

وقال روسين، في مؤتمر صحفي قبل نشر التقرير الأمني السنوي لإستونيا اليوم الثلاثاء، إن هذه النتائج تستند إلى معلومات استخباراتية جمعتها بلاده من "مناقشات داخلية روسية".

ولم يوضح روسين كيفية الحصول على هذه المعلومات.

وأضاف روسين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "لا يزال يعتقد في قرارة نفسه أنه قادر على تحقيق نصر عسكري (في أوكرانيا) في وقت ما".

وقال مسؤول في البيت الأبيض، ردا على تصريحات رئيس الاستخبارات الإستونية، إن مفاوضي الرئيس أحرزوا "تقدما هائلا" في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.