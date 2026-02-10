قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يقترب من الانضمام للدوري السعودي |تفاصيل
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريدة فكرة إلغاء الدورى المصري
الاتحاد الأوروبي: لن نصمت أمام الجرائم في السودان.. ومؤتمر دولي ببروكسل أبريل المقبل
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الأربعاء/ طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا على أغلب الانحاء.. بينما يسود طقس بارد ليلا .

وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة جنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر ولرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الادارية 24 13

6 اكتوبر 24 13

بنهــــا 23 14

دمنهور 22 13

وادى النطرون 24 13

كفر الشيخ 22 14

بلطيم 22 15

المنصورة 22 14

الزقازيق 23 15

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 23 15

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 14

العريش 24 12

رفح 23 13

رأس سدر 25 14

نخل 22 12

كاترين 18 07

الطور 25 16

طابا 23 12

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 26 15

الاسكندرية 21 13

العلمين 22 12

مطروح 22 13

السلوم 24 14

سيوة 24 09

رأس غارب 26 15

سفاجا 27 16

مرسى علم 28 16

الشلاتين 27 17

حلايب 25 18

أبو رماد 27 17

مرسى حميرة 28 18

أبــــــرق 26 16

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 25 18

الفيوم 23 12

بني سويف 23 12

المنيا 24 13

أسيوط 25 11

سوهاج 27 13

قنا 30 12

الأقصر 30 14

أسوان 32 15

الوادى الجديد 30 11

أبوسمبل 31 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 35 23

المدينة 32 18

الرياض 33 17

المنامة 27 19

أبوظبى 29 18

الدوحة 28 19

الكويت 30 18

دمشق 19 06

بيروت 18 15

عمان 18 09

القدس 17 10

غزة 20 13

بغداد 24 12

مسقط 26 21

صنعاء 26 08

الخرطوم 37 23

طرابلس 22 16

تونس 20 15

الجزائر 20 16

الرباط 18 13

نواكشوط 33 19

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 11 01

إسطنبول 10 06

إسلام آباد 22 08

نيودلهى 26 13

جاكرتا 31 24

بكين 11 07-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 09 01

أثينا 15 09

روما 16 08

باريس 14 09

مدريد 15 08

برلين 05 01

لندن 13 07

مونتريال 06- 12-

موسكو 07- 11-

نيويورك 05- 02-

واشنطن 07 02-

أديس أبابا 25 11

هيئة الأرصاد طقس أغلب الانحاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

له أثر عظيم.. خالد الجندي: تخصيص مصلى في البيوت منهج أصيل سار عليه الصحابة

وزير الأوقاف يلتقي وفدًا من أساتذة جامعات إندونيسيا

وزير الأوقاف لوفد إندونيسي: السفارة العلمية لأبناء الأزهر تضيء الدنيا بالاستنارة والوسطية

دعاء المغرب للتوبة

دعاء المغرب للتوبة ليوم 23 شعبان.. اغتنم أفضل الدعوات تفتح لك باب المغفرة

بالصور

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز كفر صقر وعددا من شوارع المدينة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد