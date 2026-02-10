قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026، للعاملين بالدولة بعد إعلان وزارة المالية تبكير موعد الصرف رسميا تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، ما زاد من اهتمام الموظفين بمعرفة التفاصيل الكاملة الخاصة بالمواعيد وأماكن الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

 

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
 

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يبدأ اعتبارا من يوم 22 فبراير على أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه. 

وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت بداية من التاريخ المحدد لكل جهة إدارية وفقا للمنظومة المالية المعمول بها.

أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2026
 

أتاحت وزارة المالية عدة منافذ لصرف مرتبات شهر فبراير 2026 لتسهيل حصول العاملين بالدولة على مستحقاتهم دون تكدس.
تصرف المرتبات من خلال فروع البنوك المختلفة.
كما يمكن صرف المرتبات عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.
وتتاح المرتبات أيضا من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM على مستوى الجمهورية.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

 

زيادة المرتبات


يذكر أن الحكومة كانت قد طبقت زيادة في أجور العاملين بالدولة خلال عام 2025 اعتبارا من شهر يوليو وفقا لتصريحات وزير المالية. وأوضح الوزير أن أقل درجة وظيفية زادت بقيمة 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري مع التأكيد على أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريا.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026


وتشمل الزيادات علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
كما تتراوح زيادة الأجور بين 600 و700 جنيه في صورة حافز إضافي مقطوع لكافة العاملين.
وخصصت الدولة 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1% مع توفير مخصصات مالية كافية لتعيين كوادر جديدة بقطاعات الصحة والتعليم بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

