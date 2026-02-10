قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع "النيباد" ويستعرض إنجازات رئاسة مصر للوكالة
مضيق هرمز… لماذا عاد الممر المائي الإستراتيجي إلى واجهة الأحداث الدولية؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موقف الأهلي من العروض الرسمية للاعب مروان عطية

احمد حسن
احمد حسن
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موقف الأهلي من العروض الرسمية المقدمة للاعب مروان عطية. 

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: خاص.. الأهلي تلقى عروضا رسمية لمروان عطية في يناير، لكنه تم رفضها.. مع وعد اللاعب بتعديل راتبه وتمديد عقده بعد نهاية الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، المباراة مقرر إقامتها غدا، في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله رسميًا لدور ربع النهائي في دوري الأبطال، فيما يسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب لاستعادة التوازن في الدوري المحلي.

تنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي على قناة “أون سبورت” المصرية، التي ستسبق المباراة باستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية.

احمد حسن الأهلي مروان عطية عروض مروان عطية

