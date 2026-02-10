موقف الأهلي من العروض الرسمية للاعب مروان عطية

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موقف الأهلي من العروض الرسمية المقدمة للاعب مروان عطية.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: خاص.. الأهلي تلقى عروضا رسمية لمروان عطية في يناير، لكنه تم رفضها.. مع وعد اللاعب بتعديل راتبه وتمديد عقده بعد نهاية الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، المباراة مقرر إقامتها غدا، في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله رسميًا لدور ربع النهائي في دوري الأبطال، فيما يسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب لاستعادة التوازن في الدوري المحلي.

تنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي على قناة “أون سبورت” المصرية، التي ستسبق المباراة باستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية.