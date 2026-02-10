موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، المباراة مقرر إقامتها غدا، في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله رسميًا لدور ربع النهائي في دوري الأبطال، فيما يسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب لاستعادة التوازن في الدوري المحلي.

القنوات الناقلة واستوديو التحليل

تنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي على قناة “أون سبورت” المصرية، التي ستسبق المباراة باستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية.