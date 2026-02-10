انطلاق امتحانات مزاولة المهنة لأطباء غزة في مصر | صور

انطلقت بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، 10 فبراير، جلسات امتحانات مزاولة المهنة لقرابة 360 من خريجي كليتي الطب البشري وطب الأسنان من أبناء قطاع غزة المتواجدين في مصر، وذلك في مقر سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، في إطار حرص السفارة على دعم المسيرة التعليمية والمهنية لأبناء شعبنا في ظل تبعات حرب الإبادة الجماعية.

وجرت الامتحانات بحضور سفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح، والمستشار الثقافي ناجي الناجي، ومسؤول الشؤون الأكاديمية والبحثية إياد أبو الهنود، وممثلا عن وزير الصحة والمشرف على سير امتحانات المزاولة د.محمد عرار وكادر وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكد السفير دياب اللوح حرص الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة لأبنائنا الطلبة والخريجين، سيّما الذين عانوا من تبعات حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وثمن اللوح جهود وزارة الصحة الفلسطينية وتنسيقها مع وزارة التربية والتعليم العالي من أجل مساندة أبناء شعبنا خاصة من قطاع غزة لاتمام تحصيلهم العلمي على أكمل وجه ودعم صمودهم وحقهم في الحياة والتعليم وبناء المستقبل، مؤكدا استمرار سفارة فلسطين بمصر والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات المعنية وفق توجيهات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بتذليل كافة الصعاب ودعم استمرار المسيرة الأكاديمية والمهنية لأبناء فلسطين.

من جهته، نقل د.محمد عرار تحيات وتقدير وزارة الصحة ممثلة بالوزير ماجد أبو رمضان، معربا عن تقديرها للجهود التي بذلتها سفارة دولة فلسطين بمصر، و التسهيلات التي قدموها من أجل إنجاح اجراءات عقد الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للأطباء لأداء امتحاناتهم بسلاسة وطمأنينة، في ظل ظروف إنسانية وتعليمية غاية في الصعوبة.

وأكدت السفارة استمرارها في أداء دورها الوطني والإنساني، ومواصلة العمل مع كافة الجهات الرسمية ذات الصلة، دعمًا لمسيرة التعليم، ووفاءً لحق أبناء شعبنا في التعلم، رغم كل التحديات.