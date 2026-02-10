مدرب هولندي يتولى قيادة مران الأهلي في مدينة نصر

قاد الهولندي أرت لانجلر المدير الفني لقطاع الناشئين فقرة تدريبية كاملة لفريق الأهلي مواليد 2010، وذلك بمشاركة أحمد فهيم المدير الفني للفريق.

وحرص «أرت» خلال الفقرة التدريبية على قيام اللاعبين ببعض التدريبات البدنية، قبل أن يقسم الفريق إلى ثلاث مجموعات، ويؤدي مع كل مجموعة عدة فقرات تكتيكية.

وأوقف المدير الفني الهولندي لقطاع الناشئين المران أكثر من مرة لتقديم بعض النصائح للاعبين، وعلاج بعض الأخطاء التي طالبهم بعدم تكرارها، كما أكد عليهم بضرورة التركيز خلال المران واللعب بشكل جماعي، لكي ينعكس ذلك على أداء الفريق خلال المباريات.