السيرة الذاتية للمستشار هاني حنا عازر وزير الشئون النيابية الجديد

ننشر السيرة الذاتية للمستشار هاني حنا عازر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

حاصل على ليسانس الحقوق من إحدى الجامعات المصرية.

حاصل على دراسات عليا في القانون العام والتشريع.

المسيرة القضائية والمهنية

شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وهو من أرفع المناصب القضائية في مصر.

عمل مساعدًا لوزير العدل، وشارك في إعداد ومراجعة التشريعات والسياسات القانونية.

شارك في الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، وكان من أبرز الأصوات المطالبة بتعزيز استقلال القضاء وضمان موازنات مستقلة للهيئات القضائية.

تولى منصب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ضمن التعديل الوزاري، ليقود ملف العلاقة بين الحكومة والبرلمان وصياغة السياسات التشريعية.

أبرز المهام والمسؤوليات

تنسيق العلاقة بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.

الإشراف على إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والتشريعات الحكومية.

تمثيل الحكومة في المناقشات البرلمانية واللجان التشريعية.

إدارة ملف التواصل السياسي بين السلطة التنفيذية والبرلمان والقوى السياسية.

الخبرات والإنجازات

يُعد من الكوادر القضائية البارزة في مجال التشريع والدستور.

شارك في إعداد العديد من مشروعات القوانين والسياسات القانونية المنظمة لمؤسسات الدولة.

معروف بمواقفه الداعمة لاستقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون.