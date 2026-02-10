قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
أول تعليق من اتحاد الطائرة على حادث حافلة فريق الناشئين السكندري
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الروسية لبحث التعاون وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط
حماس : حكومة نتنياهو تريد إفشال خطة الرئيس ترامب للسلام
طرح أصغر سيارة SUV كهربائية من بي إم دبليو
منحة أوروبية بقيمة 90 مليون يورو لتعزيز قدرات الطاقة المتجددة في مصر
تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. ومفاجأة في عيار 24 الآن
برلمان

السيرة الذاتية للمستشار هاني حنا عازر وزير الشئون النيابية الجديد

فريدة محمد - ماجدة بدوى

ننشر السيرة الذاتية للمستشار هاني حنا عازر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

حاصل على ليسانس الحقوق من إحدى الجامعات المصرية.

حاصل على دراسات عليا في القانون العام والتشريع.

المسيرة القضائية والمهنية

شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وهو من أرفع المناصب القضائية في مصر.

عمل مساعدًا لوزير العدل، وشارك في إعداد ومراجعة التشريعات والسياسات القانونية.

شارك في الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، وكان من أبرز الأصوات المطالبة بتعزيز استقلال القضاء وضمان موازنات مستقلة للهيئات القضائية.

تولى منصب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ضمن التعديل الوزاري، ليقود ملف العلاقة بين الحكومة والبرلمان وصياغة السياسات التشريعية.

أبرز المهام والمسؤوليات

تنسيق العلاقة بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.
الإشراف على إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والتشريعات الحكومية.

تمثيل الحكومة في المناقشات البرلمانية واللجان التشريعية.
إدارة ملف التواصل السياسي بين السلطة التنفيذية والبرلمان والقوى السياسية.

الخبرات والإنجازات

يُعد من الكوادر القضائية البارزة في مجال التشريع والدستور.
شارك في إعداد العديد من مشروعات القوانين والسياسات القانونية المنظمة لمؤسسات الدولة.
معروف بمواقفه الداعمة لاستقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون.

السيرة الذاتية للمستشار هاني حنا هاني حنا عازر وزير الشئون النيابية التعديل الوزاري

