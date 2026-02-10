قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير البترول يبحث مع أركيوس إنرجي خططها الطموحة لاستكشاف وإنتاج الغاز

أمل مجدى

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية  مع المهندس ناصر سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أركيوس إنرجي، الكيان المشترك بين مجموعة أدنوك الإماراتية وبريتش بتروليوم البريطانية، والوفد المرافق له.

أكد الوزير أن الوزارة اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات متواصلة لتعزيز استثمارات شركة أركيوس في مصر، لافتاً إلى قيام فريق عمل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بعقد ورشة عمل مشتركة لتنسيق التعاون وتحديد الفرص لزيادة الاستثمارات .

وأضاف الوزير أن أركيوس تستهدف تعزيز التعاون والاستثمار في مصر كنقطة انطلاق قوية للشركة إقليمياً في قطاع الغاز الطبيعي.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الشركة خططها التوسعية في مصر وبرنامج عملها الطموح خلال السنوات الخمس المقبلة للبحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي  ، والذي يستهدف إطلاق فرص جديدة لموارد الغاز، ومضاعفة معدلات إنتاج الشركة إلى جانب زيادة حجم محفظة أعمالها من خلال التوسع في استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول ،  حيث  اشارت  الشركة الي نجاحها في إتمام اتفاق الاستثمار لتنمية حقل غاز هارماتان بالبحر المتوسط، بالتوازي مع استثمار فرص التوسع للحصول علي مناطق استكشاف جديدة للغاز الطبيعي.

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
فوائد تناول المشروم
مسلسل مناعة
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
