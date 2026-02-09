وفد وزارة البترول يلتقي بالمستثمرين في جناح التعدين المصري بمؤتمر إندابا

واصل وفد وزارة البترول والثروة المعدنية المشارك في مؤتمر التعدين الأفريقي"إندابا 2026" نشاطه حيث شارك فى الإفتتاح الرسمي للمؤتمر، والذي شهد مشاركة دولية واسعة، ويعد من أبرز وأهم الأحداث العالمية والإقليمية في مجال التعدين.

وخلال فعاليات المعرض المصاحب، شارك الوفد ايضاً في جناح قطاع التعدين المصري، وعقد عدداً من اللقاءات مع شركات أسترالية وكندية، من بينها BHB و WORLY الأستراليتان، و EMPIRE الكندية، وذلك في إطار اهتمام هذه الشركات بالاستثمار في مصر وإقامة شراكات.

وتناولت اللقاءات التعريف بمقومات ومزايا الاستثمار في قطاع التعدين المصري والفرص الواعدة ، وسبل تنسيق جهود التعاون خلال الفترة المقبلة، حيث تم الاتفاق على تنظيم زيارات إلى مصر للاطلاع على الفرص المتاحة على أرض الواقع.