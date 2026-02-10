أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حراسة المرمى في الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن اعتماد الأهلي على مصطفى شوبير بشكل مستمر بداية من مباراة الجيش الملكي المغربي في دوري الأبطال.

مصطفى شوبير

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خاص.. اتجاه داخل الجهاز الفني بالنادي الاهلي للاعتماد على مصطفى شوبير بشكل مستمر بداية من مباراة الجيش الملكي المغربي في دوري الأبطال".

وكان قد علق الإعلامي أحمد شوبير على الجدل المثار بشأن حراسة مرمى الأهلي، خلال حديثه عبر راديو «أون سبورت»، بعد رسالة من أحد المستمعين أشاد فيها بتألق مصطفى شوبير، مؤكدًا أن الأهلي كان مهددًا بالخسارة لولا مستواه، مطالبًا بعدم تطبيق سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى.

وأوضح شوبير أن هذه الرؤية تُعد وجهة نظر فنية يجب احترامها، مشيرًا إلى أن الحارسين يشاركان في المباريات بشكل متوازن، والأمور تسير بصورة جيدة داخل الفريق.

وأكد شوبير أنه لا يمكن لأي طرف فرض قراراته على المدير الفني، موضحًا أن المدرب يمتلك خطة واضحة يعمل عليها، ولا يتدخل أحد في اختياراته.

وأضاف أنه، بحكم خبرته، يتوقع ما سيفعله المدير الفني ييس توروب خلال المباريات الثلاث أو الأربع المقبلة، لكنه فضّل عدم الكشف عن ذلك في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه سيوضح لاحقًا أسباب توقعه.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أهمية الحفاظ على حالة التنافس بين اللاعبين، معتبرًا أن هذا التنافس يصب في النهاية في مصلحة الفريق ويعود عليه بشكل إيجابي.