رياضة

التجنيس وإخفاق المنتخبات الأبرز.. مشوار أشرف صبحي وزير الرياضة السابق في 8 سنوات

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

تولى أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة في عام 2018 ، وشهدت الرياضة في عهده عدة تخبطات لاحقت منتخب مصر لكرة القدم بشكل خاص.

تمثل أكبر إخفاق لحقبة وزارة الرياضة خلال الفترة الماضية في فشل منتخب مصر في تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية والذي يعد اللقب المفضل للفراعنة والأكثر تتويجا به.

لاحقت الرياضة المصرية عدة أزمات أخرى على مستوى الأندية لا سيما الانسحابات سواء من الأهلي والزمالك في عهد أشرف صبحي حيث كان يمكن تفاديها حال احتواء الأزمة وتعامل معها بطريقة أفضل.

استياء جماهير الكرة 

تدخلات وزير الرياضة في بعض الملفات أثار غضب الجماهير أبرزها ملف تجديد زيزو، حيث نفى الوزير السابق الحديث مع اللاعب حول محاولاته لإقناع اللاعب بالتجديد لنادي الزمالك وهو أيضا ما لا يتناسب مع منصب حكومي رفيع.

الانحياز لنادي الزمالك أحد أبرز الكلمات التي وجهت للوزير خلال فترة وجوده وذلك بسبب ظهوره في عدة اجتماعات مع مجالس إدارات الزمالك ولجانه خلال عهده بجانب الموافقه على قروض لصالح النادي وتدخله في أزمة أرض أكتوبر وهي ملفات أثارت الشكوك حول دعم مختلف للزمالك عكس باقي الاندية.

ولعل الدعم لنادي الزمالك كان أزمة لبعض الأندية الأخرى مثل الإسماعيلي الذي دخل في نفس أزمات الأبيض المالية ولكن دون تحرك من جانب أشرف صبحي وبالتالي تولد غضب لدى جماهير الدراويش من دعم الأبيض ورفض دعم ناديهم.

فشل أولمبي مدوٍ 

وعلى مستوى الألعاب الفردية رغم الانجازات المتعددة في بعض الألعاب مثل السلاح والخماسي الحديث ورفع الأثقال لكن على مستوى الأولمبياد لم نحقق الأداء والنتيجة المطلوبة.

بعد وعود الوزير بتحقيق 10 ميدليات في طوكيو 2020 لم ينجح الفراعنة إلا في تحقيق 6 ميداليات فقط والميدالية التي لا تنسي كانت لصالح فريال أشرف لاعبة الكاراتيه والتي كانت خارج احتمالات تحقيق ميدالية خلال المنافسات وفق توقعات الاتحاد والوزارة.

تكرر إخفاق الفراعنة في أولمبياد باريس 2024 وأصبحت الورطة أكبر بكثير حينما سقط المعدل الكبير من 6 ميداليات محققة في طوكيو لـ 3 ميدالات فقط خلال منافسات باريس.

وهنا يبرز الدور المفروض على الوزارة بشكل خاص ويثير التساؤلات عن التطوير الذي تحقق في 4 سنوات الذي قلص عدد الميداليات .

ختام أزمات حقبة طويلة 

أما أزمة التجنيس فتواصل خطف لاعبي منتخب مصر في مختلف اللالعاب الرياضية وقد يكون هناك بعض المحاولات لإخفاق التجنيس لكن في النهاية مازال بعض اللاعبين يفضلون اللعب بأسماء بلاد أخرى.

وختمها الوزير السابق بكارثة اتحاد السباحة حينما رحل البطل المصري يوسف محمد خلال منافسات بطولة الجمهورية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزارة الرياضة

