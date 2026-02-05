في ختام أولمبياد المحافظات..محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير الشباب والرياضة و محافظ مطروح

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في مستهل زيارتهما للمحافظة؛ للمشاركة في ختام فعاليات النسخة السادسة من (أولمبياد المحافظات الحدودية ٢٠٢٦)، والذي انطلقت فعالياته تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة من ١ حتى ٦ فبراير الحالي، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

هذا ومن المقرر أن يقوم الوزير وضيوف المحافظة بجولات تفقدية موسّعة، وافتتاح عددًا من المنشآت الرياضية، يتخللها لقاءات تثقيفية، تتوج بمراسم الختام وتكريم المتميزين في الألعاب الرياضية المختلفة التي تضمنتها البطولة.