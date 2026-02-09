أسبوع ساخن.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة الأيام القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس الأيام القادمة، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حتى نهاية الأسبوع.

الطقس الأيام القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة أن تسجل على السواحل الشمالية ما بين 22 و25 درجة مئوية، بينما تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 24 و27 درجة، وتصل في جنوب البلاد إلى ما بين 25 و32 درجة مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الطقس يكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ويميل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يصبح مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وأشارت التوقعات إلى حدوث انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة يومي الأربعاء 11 فبراير والخميس 12 فبراير على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية.

كما حذرت هيئة الأرصاد، أنه من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أيضًا أن الطقس الأيام القادمة، يشهد وجود نشاط الرياح خلال الفترة من الثلاثاء 10 فبراير وحتى السبت 14 فبراير على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، تشير التقديرات إلى أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل درجات حرارة عظمى تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية خلال الفترة المشار إليها، بينما تسجل السواحل الشمالية عظمى بين 22 و25 درجة، وشمال الصعيد بين 25 و28 درجة، وجنوب الصعيد بين 29 و32 درجة مئوية.