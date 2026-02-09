قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف
قوة إسرائيلية تختطف أحد قادة الجماعة الإسلامية في لبنان
لابورتا يكشف كواليس الانسحاب التاريخي.. لماذا ترك برشلونة مشروع السوبرليج وترك ريال مدريد وحيدًا في مواجهة اليويفا؟
إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة
زراعة الأعضاء وإنشاء الجامعات.. تعزيز التعاون الصحي بين مصر وإسبانيا
60 سيارة إسعاف.. لحظة استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين
قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا
سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم
العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم
البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل
خلال 7 سنوات.. إيلون ماسك يعلن عزمه لبناء مدينة بشرية على المريخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أسبوع ساخن.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة الأيام القادمة

نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس الأيام القادمة، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حتى نهاية الأسبوع.

الطقس الأيام القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة أن تسجل على السواحل الشمالية ما بين 22 و25 درجة مئوية، بينما تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 24 و27 درجة، وتصل في جنوب البلاد إلى ما بين 25 و32 درجة مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الطقس يكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، ويميل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يصبح مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وأشارت التوقعات إلى حدوث انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة يومي الأربعاء 11 فبراير والخميس 12 فبراير على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية.

كما حذرت هيئة الأرصاد، أنه من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أيضًا أن الطقس الأيام القادمة، يشهد وجود نشاط الرياح خلال الفترة من الثلاثاء 10 فبراير وحتى السبت 14 فبراير على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، تشير التقديرات إلى أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل درجات حرارة عظمى تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية خلال الفترة المشار إليها، بينما تسجل السواحل الشمالية عظمى بين 22 و25 درجة، وشمال الصعيد بين 25 و28 درجة، وجنوب الصعيد بين 29 و32 درجة مئوية.

