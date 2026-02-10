قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بعد حادث سقوط المصعد.. رئيس بيراميدز يوجّه الشكر لوزير الشباب والرياضة

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

تقدّم المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيدًا بحرصه على المتابعة المستمرة لحالة لاعبي فريق مواليد 2007 بالنادي، عقب الحادث المؤسف الذي تعرّض له عدد من اللاعبين أثناء وجودهم في معسكر بالإسكندرية.


 تفاصيل الحادث المؤسف في الإسكندرية

وكان عدد من لاعبي بيراميدز قد تعرضوا لحادث خطير إثر سقوط مصعد داخل أحد فنادق الإسكندرية، خلال تواجدهم في معسكر استعدادًا لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الدوري، وهو ما تسبب في حالة من القلق الشديد داخل النادي وبين أسر اللاعبين.

تقدير لدعم اتحاد الكرة

كما وجّه رئيس بيراميدز الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، إضافة إلى الدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، مؤكدًا أن الاتحاد لم يتأخر عن تقديم الدعم والتضامن الكامل مع النادي في هذه الأزمة، وعرض كل أشكال المساعدة الممكنة للاطمئنان على اللاعبين ومتابعة حالتهم.


 انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة
 

وأوضح ممدوح عيد أن نادي بيراميدز ينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية من جانب النيابة العامة المصرية، للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء وقوع تلك الكارثة، مؤكدًا أهمية معرفة التفاصيل كاملة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
 

دعوة لتشديد الرقابة على المنشآت

وشدد رئيس بيراميدز على ضرورة التحرك السريع لتشديد الرقابة على جميع المنشآت الخدمية، مع التأكيد على أهمية الصيانة الدورية والمراجعة المستمرة، مشيرًا إلى أن ما حدث قد يتعرض له أي مواطن مصري في أي مكان، وليس فقط داخل المنظومة الرياضية.

الحفاظ على أرواح المصريين أولوية

واختتم رئيس بيراميدز تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الأرواح تتطلب تفعيل منظومة صيانة صارمة وكشف مبكر عن أي قصور، حفاظًا على سلامة الشعب المصري ومنع وقوع حوادث مشابهة.


 


 


 


 

