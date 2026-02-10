ضبط زوج المتهمة بإلقاء اسطوانة بوتاجاز من بلكونة على طفلة في الغربية

تمكن ضباط مباحث مركز السنطة اليوم من ضبط زوج السيدة صاحبة واقعة سقوط أنبوبة بوتاجاز على طفلة بقرية السنطة البلد التابعة لمركز ومدينة السنطة، مما تسبب في إصابة صغيرة بشرخ في الجمجمة خلال سيرها مع والدتها في الطريق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث المذكور .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك عاجل



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة السنطة من ضبط زوج المتهم "احمد .ا" وهروب الأخرى "فاتن .م" بتهمه ارتكاب الواقعة .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.