كهربا يصل للمحطة الأخيرة.. الاتحاد رفضه والمحلة تجاهله وإنبي أعاده للحياة

شهدت الساعات الأخيرة قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية أمس عدة تحولات في مشوار كهربا قبل اتخاذ القرار النهائي بالانضمام لفريقه السابق إنبي في صفقة انتقال حر.

وأتم نادي إنبي اتفاقه النهائي، للتعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، ليعود «الفولت العالي» مجددا إلى أضواء الدوري المصري، من بوابة الفريق البترولي.

ودخل كهربا في مفاوضات قوية مع نادي الاتحاد السكندري قبل أن تنهار المفاوضات بسبب الطلبات المالية للاعب.

وطلب كهربا الحصول على 50 ألف جنيه عن كل هدف يسجله في مشواره مع الاتحاد خلال الموسم الحالي بجانب مكافآت خاصة عند الفوز بالمباريات.

وحدد كهربا راتب 3 ملايين جنيه خلال النصف موسم المتبقي على أن يزيد لـ 6 ملايين في الموسم القادم بجانب الحصول على جميع البدلات والإقامة.

ورفض نادي الاتحاد كافة مطالب اللاعب بشأن عقده وعرضوا أن يكون العقد قائمة على نظام المكافآت في حال تسجيله للأهداف أو الصناعة بجانب مكافآت الفوز.

على أن يتم تفعيل عقد بمقابل مادي في الموسم القادم حال عدم افتعال اللاعب لأي أزمة خلال الموسم الجاري.

فيما تجاهل فريق غزل المحلة طلبات كهربا المالية وجمد المفاوضات مع اللاعب بسبب سلوكه وخوفا من أزماته في غرفة الملابس.

وفي النهاية قرر نادي انبي إعادة كهربا لبيته القديم مجددا مع اشترط النادي البترولي عودة اللاعب لفترة قصيرة دون التطرق للأمور المالية.