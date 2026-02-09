قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"

أ ش أ

رحب الصومال بقرار حكومة جمهورية السودان، استئناف مشاركتها الكاملة في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا (إيجاد).

وتولي الصومال، أهمية خاصة لتعزيز التعاون الإقليمي القائم بينها وبين السودان، والذي يعد ركيزة أساسية لتقوية العمل الدولي المشترك الفعال، وعماد رئيسيا للحفاظ على السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وفق وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم /الإثنين/.

وأشادت الصومال بالجهود الدبلوماسية التي قادتها جمهورية جيبوتي، تحت قيادة الرئيس إسماعيل عمر جيله، الرئيس الحالي لقمة إيجاد.

وقد أسهمت هذه الجهود بدور بارز في تيسير العودة الناجحة للسودان؛ بما يعكس روح التضامن الإقليمي والمسؤولية المشتركة.

