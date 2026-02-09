قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي
اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس
وزارة الرياضة تطلق مبادرة «لمة شبابنا في رمضان» بكافة مراكز الشباب
رياضة

حسم ثلاث بطاقات وتأجيل خمس أخرى.. من يخطف المقاعد المتبقية في ربع نهائي أبطال أفريقيا؟

دوري أبطال أفريقيا
منتصر الرفاعي

انتهت منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لتكشف ملامح المشهد قبل الفصل الختامي. 

ثلاث فرق ضمنت رسميا العبور إلى الدور ربع النهائي بينما تأجل الحسم في خمس بطاقات أخرى إلى الجولة السادسة التي تبدو مرشحة لسيناريوهات معقدة حتى اللحظات الأخيرة.

الأهلي وبيراميدز والملعب المالي كانوا أول الواصلين إلى دور الثمانية بعدما حافظ الثلاثي على سجلات خالية من الهزائم، مؤكدين جاهزيتهم للمرحلة الإقصائية. 

في المقابل تظل بقية المجموعات مفتوحة على كل الاحتمالات مع صراعات مباشرة وحسابات فارق أهداف قد تحسم المصير.

المجموعة الأولى.. بيراميدز يحسم والوصافة مشتعلة

فرض بيراميدز سيطرته الكاملة على المجموعة الأولى بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، ضامنًا التأهل والصدارة مبكرا.
أما البطاقة الثانية فستحسم في الجولة الأخيرة بين نهضة بركان وباور ديناموز ولكل منهما 7 نقاط، مع أفضلية معنوية للفريق المغربي بعد فوزه ذهابا بثلاثية نظيفة وخرج ريفرز يونايتد النيجيري رسميا من حسابات المنافسة.

المجموعة الثانية.. الأهلي يعبر والصراع مستمر

حسم الأهلي تأهله إلى الدور ربع النهائي لكنه لم يؤمن الصدارة بعد الصراع على المقعد الثاني لا يزال قائما بين الجيش الملكي ويانج أفريكانز إذ يكفي الفريق المغربي التعادل أمام الأهلي للتأهل بينما يحتاج بطل تنزانيا إلى الفوز وانتظار تعثر الجيش، مع الاحتكام لفارق الأهداف حال التساوي. في المقابل ودع شبيبة القبائل البطولة رسميًا.

المجموعة الثالثة.. حسابات معقدة حتى النهاية

تعد المجموعة الثالثة الأكثر اشتعالا، حيث يتصدر الهلال السوداني بـ8 نقاط يليه مولودية الجزائر ثم صنداونز بـ6 نقاط، وأخيرا سانت لوبوبو بـ5 نقاط.
الهلال يحتاج إلى الفوز أو التعادل لضمان العبور، بينما يكفي مولودية الجزائر التعادل أمام صنداونز في مواجهة مباشرة حاسمة، ستحدد هوية المتأهلين في واحدة من أقوى مواجهات الجولة الأخيرة.

المجموعة الرابعة.. الملعب المالي يحسم والترجي يترقب

نجح الملعب المالي في تأكيد صدارته وتأهله مبكرا ليترك البطاقة الثانية محل صراع بين الترجي وبترو أتلتيكو، ولكل منهما 6 نقاط.
الترجي يمتلك أفضلية نسبية بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 1-1، إذ يكفيه الفوز أو التعادل لحسم التأهل، بينما ودع سيمبا التنزاني المنافسة رسميًا.

نظام القرعة ومواعيد ربع النهائي

بحسب نظام البطولة، سيتم تقسيم الفرق الثمانية المتأهلة إلى مستويين؛ يضم المستوى الأول متصدري المجموعات، بينما يضم الثاني أصحاب المركز الثاني، مع تجنب وقوع فريقين من نفس المجموعة في مواجهة مباشرة.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يومي 13 و14 مارس 2026 لإقامة مباريات ذهاب ربع النهائي، على أن تلعب مواجهات الإياب يومي 20 و21 من الشهر ذاته، في محطة جديدة من سباق اللقب القاري.

دوري أبطال أفريقيا الأهلي بيراميدز الملعب المالي صنداونز

