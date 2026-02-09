موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟

فتح الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن ملف ضم عناصر جديدة من المحترفين ومزدوجي الجنسية في إطار خطة شاملة لتدعيم صفوف الفراعنة قبل استكمال مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 حيث برز اسم اللاعب المصري - الألماني تيبو جبريال لاعب وسط نادي ماينز الألماني كأحد الخيارات المطروحة بقوة خلال الفترة الحالية.

ويتابع حسام حسن اللاعب عن قرب خلال مشاركاته الأخيرة مع فريقه في ألمانيا بعد أن لفت الأنظار بإمكاناته البدنية والفنية إلى جانب قدرته على شغل مركز الارتكاز الدفاعي بكفاءة عالية وهو المركز الذي يسعى الجهاز الفني لتعزيزه بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة على المدى المتوسط والطويل.

اختيار الوجوه الجديدة

ويأتي اهتمام الجهاز الفني بضم تيبو جبريال بالتزامن مع التحضيرات لمعسكر شهر مارس المقبل والذي يخوض خلاله منتخب مصر مباراتين وديتين من العيار الثقيل ضمن الأجندة الدولية استعدادًا للمباريات المقبلة وفي مقدمتها تصفيات المونديال.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إقامة مباراتين وديتين للفراعنة في دولة قطر حيث يواجه المنتخب نظيره السعودي يوم 26 مارس قبل أن يصطدم بمنتخب إسبانيا يوم 30 من الشهر نفسه في اختبار فني قوي يقيس جاهزية العناصر الحالية ويمنح الفرصة للاعبين الجدد لإثبات قدراتهم.

ارتباطات الأندية تعرقل تقديم المعسكر

وعلى الرغم من رغبة الجهاز الفني في بدء المعسكر مبكرًا فإن ارتباطات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية حالت دون ذلك بعدما تقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس وهو ما دفع الجهاز الفني لتحديد يوم 22 مارس موعدًا لانطلاق المعسكر حفاظًا على التوازن بين مصالح الأندية والمنتخب.

من هو تيبو جبريال؟

يعد تيبو جبريال أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الألمانية حيث يبلغ من العمر 20 عامًا وولد في ألمانيا لأب ألماني وأم مصرية ما يمنحه أحقية تمثيل المنتخبين.

بدأ مشواره الكروي داخل أكاديميات محلية قبل أن ينتقل إلى نادي هوفنهايم ومنه إلى ماينز في صفقة انتقال حر وقع خلالها عقدًا يمتد لثلاثة مواسم.

صعود سريع

منذ انضمامه إلى ماينز نجح تيبو جبريال في فرض نفسه سريعا داخل أروقة النادي حيث منحه الجهاز الفني شارة قيادة فريق تحت 19 عاما في إشارة واضحة إلى شخصيته القيادية داخل الملعب قبل أن يتم تصعيده إلى فريق تحت 20 عامًا ويشارك بانتظام في جميع المباريات مسجلًا 4 أهداف إلى جانب صناعة هدفين في مؤشر على تطوره المستمر.

لاعب ارتكاز بطابع حديث

يجيد جبريال اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع ويتميز بالانضباط التكتيكي والقدرة على قطع الكرات وبناء اللعب من الخلف إلى جانب قراءة جيدة لمجريات المباراة.

كما يعمل اللاعب في الفترة الحالية على تطوير جانبه الهجومي خاصة في تنفيذ الكرات الثابتة والتسديد من خارج منطقة الجزاء بما يتماشى مع متطلبات كرة القدم الحديثة.

خبرات دولية

وعلى الصعيد الدولي سبق لتيبو جبريال تمثيل منتخب مصر للناشئين تحت قيادة المدرب محمد وهبة وشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا قبل أن ينضم إلى منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه ويشارك في بطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في تشيلي رغم خروج المنتخب من الدور الأول.

مشروع الإحلال والتجديد

ويعكس اهتمام حسام حسن بضم تيبو جبريال توجه الجهاز الفني نحو تجديد دماء المنتخب والاعتماد على عناصر شابة تمتلك الخبرة الاحترافية الأوروبية في إطار مشروع طويل الأمد يستهدف بناء منتخب قوي قادر على المنافسة القارية والعالمية.

ويبقى القرار النهائي بشأن ضم اللاعب مرتبطًا بتقييم مستواه خلال الفترة المقبلة ومدى جاهزيته الفنية والبدنية إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن تيبو جبريال بات قريبًا من ارتداء قميص منتخب مصر في مرحلة جديدة من مسيرته الكروية.