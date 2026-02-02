قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

رضا عبد العال: المنتخب مع حسام حسن لم يقدم الأداء المنتظر ويلعب بطريقة "حلق حوش"

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

أكد رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لم يقدم الأداء المنتظر خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التي أُقيمت بالمغرب، وتُوِّج بها المنتخب السنغالي على حساب أصحاب الأرض، المنتخب المغربي، بهدف نظيف.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر فضائية TeN: "حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، يتحمل مسؤولية هزيمة الفراعنة أمام السنغال في الدور نصف النهائي، ثم أمام نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، نظرًا لعدم وجود طريقة لعب واضحة منذ بداية البطولة".

وكان قد أنهى المنتخب الوطني مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالحصول على المركز الرابع، بعد الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وختم : "المنتخب لعب بطولة أمم إفريقيا الماضية بشكل عشوائي، بطريقة «حلق حوش»، ولم تكن هناك أي تعليمات فنية ولا رؤية واضحة"، مصيفاً إلى أن المنتخب، تحت قيادة حسام حسن، يظهر بأسوأ شكل ممكن، ولم يكن بهذا السوء مع أي مدير فني آخر.

رضا عبد العال المنتخب الوطني كأس الأمم الإفريقية المنتخب السنغالي المنتخب المغربي

