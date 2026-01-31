عزمي غومة: المدرب الوطني أفضل من الأجنبي.. وحسام حسن حقق إنجازا في أمم إفريقيا

قال التونسي عزمي غومة لاعب فاركو الحالي والصفاقسي التونسي السابق، إن مشاركة منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2025 لم تكن بالشكل الأمثل، مشددًا على أن نسور قرطاج منتخب كبير، وسيقدم مشاركة مميزة في بطولة كأس العالم 2026 كخير تعويض عما حدث في المغرب.

وتابع "غومة" ، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: المدرب الوطني أفضل لمنتخب تونس من المدرب الأجنبي، لدينا مدربين وطنيين كبار وأكفاء يستطيعون تحقيق الأفضل والذهاب بنسور قرطاج لأبعد نقطة في كأس العالم، لأنهم يشعرون بالمسؤولية تجاه المنتخب والبلد والشعب.

وأضاف لاعب الصفاقسي التونسي السابق: المدرب الوطني أفضل للمنتخبات العربية، كلنا شاهدنا حسام حسن مع منتخب مصر ووليد الركراكي مع منتخب المغرب، لدي ثقة كبيرة في أن المدرب الوطني يستطيع قيادة منتخب بلاده لتقديم أفضل المستويات وتحقيق أحسن النتائج.

وواصل لاعب فاركو الحالي: حسام حسن نجم مع منتخب مصر، الوصول إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا إنجاز كبير بحسب ما قدمه الفراعنة خلال النسخ الأخيرة، أتمنى التوفيق لمنتخب مصر وحسام حسن في كأس العالم 2026.

وأردف: تصريحات المدربين يجب أن تكون متزنة وذكية وغير مثيرة للفتنة، لأن هناك جماهير ربما تنساق وراء كلامك غير المسؤول كمدرب، كلما كانت تصريحاتك هادئة ومتزنة، كلما كانت الأمور أفضل داخل وخارج الملعب.

واختتم التونسي عزمي غومة حديثه: الصراعات والمناوشات بين الجماهير هي روح وحماس وشغف كرة القدم، كلما كانت الأمور في سياقها الطبيعي فلا شيء في ذلك.