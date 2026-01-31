قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دون إعلان نسبة النجاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فان دايك يرد على كاراجر: لسنا فريقًا يقاتل من أجل البقاء

فان دايك
فان دايك
إسراء أشرف

شدد الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، على أن لاعبي «الريدز» لا يخوضون المرحلة الحالية بدافع القلق على مستقبلهم أو السعي لتأمين بقائهم داخل النادي، رغم تراجع النتائج محليًا هذا الموسم.

ويعاني ليفربول من تذبذب واضح في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ لم يحقق سوى خمسة انتصارات خلال 18 مباراة، ما جعله يتأخر بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

وجاءت الخسارة الأخيرة أمام بورنموث لتُشكل ضربة جديدة للفريق بقيادة المدرب أرني سلوت، بعد فترة شهدت بعض الاستقرار النسبي في الأداء.

ورغم أن التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا منح اللاعبين دفعة معنوية مهمة، فإن الصورة العامة تكشف عن تراجع جماعي في المستوى داخل القائمة.

وعلى صعيد العقود، لا يواجه سوى إبراهيما كوناتي وأندري روبرتسون نهاية ارتباطهما بالنادي الصيف المقبل، بينما تمتد عقود عدد من الركائز الأساسية، مثل فان دايك ومحمد صلاح وأليسون بيكر، حتى عام 2027.

وقبل المواجهة المرتقبة أمام نيوكاسل، أوضح فان دايك في تصريحات نقلتها شبكة «ESPN» أن وضع العقود لا يشكل هاجسًا داخل غرفة الملابس، مؤكدًا أن تركيز اللاعبين منصب على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف أن الفريق لا يضم لاعبين يقاتلون من أجل الحفاظ على وظائفهم، بل عناصر ذات جودة عالية قادرة على المنافسة.

وتأتي تصريحات القائد الهولندي في ظل انتقادات حادة طالت الفريق، أبرزها من أسطورة النادي جيمي كاراجر، الذي رأى أن التشكيلة الحالية، رغم الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت 450 مليون جنيه إسترليني، غير مهيأة لتحمل متطلبات البريميرليج.

ورغم صعوبة مجادلة هذا الطرح في ضوء النتائج المحلية، فإن ليفربول حقق نتائج قوية أوروبيًا بفوزه في ست مباريات من أصل ثماني مواجهات.

وفي هذا السياق، أكد فان دايك أن الفريق يمتلك الأدوات اللازمة للمنافسة محليًا، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الاستمرارية وعدم القدرة على البناء على العروض الجيدة التي قدمت خلال الموسم.

واعترف المدافع الهولندي بتحمله جزءًا من مسؤولية الخسارة أمام بورنموث، موضحًا أنه شعر بإحباط شديد بعد اللقاء، وأن إحساسه بالمسؤولية تجاه الفريق كان حاضرًا بقوة.

واختتم حديثه بالتأكيد على عزمه استعادة أفضل نسخة من مستواه، معتبرًا أن ذلك واجب يفرضه موقعه داخل الفريق وتوقعات الجماهير منه.

فيرجيل فان دايك فان دايك ليفربول جيمي كاراجر كاراجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

محمد شحاته

أحمد حسن: محمد شحاتة يغيب عن مواجهة الزمالك والمصري بسبب الإصابة

الاهلي

شاهد.. غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز

سمير كمونه

خالد الغندور يهنئ سمير كمونة برئاسة أكاديمية الأهلي في الرياض

بالصور

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد