فان دايك يرد على كاراجر: لسنا فريقًا يقاتل من أجل البقاء

شدد الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، على أن لاعبي «الريدز» لا يخوضون المرحلة الحالية بدافع القلق على مستقبلهم أو السعي لتأمين بقائهم داخل النادي، رغم تراجع النتائج محليًا هذا الموسم.

ويعاني ليفربول من تذبذب واضح في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ لم يحقق سوى خمسة انتصارات خلال 18 مباراة، ما جعله يتأخر بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

وجاءت الخسارة الأخيرة أمام بورنموث لتُشكل ضربة جديدة للفريق بقيادة المدرب أرني سلوت، بعد فترة شهدت بعض الاستقرار النسبي في الأداء.

ورغم أن التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا منح اللاعبين دفعة معنوية مهمة، فإن الصورة العامة تكشف عن تراجع جماعي في المستوى داخل القائمة.

وعلى صعيد العقود، لا يواجه سوى إبراهيما كوناتي وأندري روبرتسون نهاية ارتباطهما بالنادي الصيف المقبل، بينما تمتد عقود عدد من الركائز الأساسية، مثل فان دايك ومحمد صلاح وأليسون بيكر، حتى عام 2027.

وقبل المواجهة المرتقبة أمام نيوكاسل، أوضح فان دايك في تصريحات نقلتها شبكة «ESPN» أن وضع العقود لا يشكل هاجسًا داخل غرفة الملابس، مؤكدًا أن تركيز اللاعبين منصب على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف أن الفريق لا يضم لاعبين يقاتلون من أجل الحفاظ على وظائفهم، بل عناصر ذات جودة عالية قادرة على المنافسة.

وتأتي تصريحات القائد الهولندي في ظل انتقادات حادة طالت الفريق، أبرزها من أسطورة النادي جيمي كاراجر، الذي رأى أن التشكيلة الحالية، رغم الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت 450 مليون جنيه إسترليني، غير مهيأة لتحمل متطلبات البريميرليج.

ورغم صعوبة مجادلة هذا الطرح في ضوء النتائج المحلية، فإن ليفربول حقق نتائج قوية أوروبيًا بفوزه في ست مباريات من أصل ثماني مواجهات.

وفي هذا السياق، أكد فان دايك أن الفريق يمتلك الأدوات اللازمة للمنافسة محليًا، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الاستمرارية وعدم القدرة على البناء على العروض الجيدة التي قدمت خلال الموسم.

واعترف المدافع الهولندي بتحمله جزءًا من مسؤولية الخسارة أمام بورنموث، موضحًا أنه شعر بإحباط شديد بعد اللقاء، وأن إحساسه بالمسؤولية تجاه الفريق كان حاضرًا بقوة.

واختتم حديثه بالتأكيد على عزمه استعادة أفضل نسخة من مستواه، معتبرًا أن ذلك واجب يفرضه موقعه داخل الفريق وتوقعات الجماهير منه.