يعالج التجاعيد والاسمرار .. سيروم جديد يمنح البشرة فوائد سحرية

يعد السكوالين من تقنيات التجميل الحديثة التى يمكن أن تستخدمها النساء في علاج العديد من المشاكل التجميلية حيث أنه كلمة السر في الكريمات والمستحضرات المستوردة خاصة المرتبطة بعلاج التجاعيد ومنعها.

فوائد السكوالين

و وفقا لموقع pharmeasy يُقدّم السكوالين فوائد عديدة للبشرة بفضل خصائصه الوقائية والمرطبة والمضادة للأكسدة، والتي تتجلى في مُركّبه الطبيعي الأولي، السكوالين.

واليكم فوائد السكوالين الشائعة واستخداماته:

يعمل كمرطب ممتاز

يمتص السكوالين بسرعة ويحسن ترطيب البشرة لاستعادة نعومتها ومرونتها وليونتها دون ترك أي بقايا دهنيةومثل السكوالين، فإنه يدعم ملمس البشرة الصحي.

يدعم حاجز البشرة



يساعد السكوالين على تقوية حاجز الجلد (الطبقة الخارجية للجلد) ويجعله أكثر مقاومة للمهيجات و قد يؤدي إضافة السكوالين إلى الجلد المتضرر إلى استعادة الماء وتقليل اختراق المهيجات وهذا يشير إلى تأثيراته الوقائية والتجديدية.

يمنع اضرار الأشعة فوق البنفسجية

يساعد السكوالين في حماية الجلد من الآثار الضارة لأشعة الشمس عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي ومن المعروف أن سلفه، السكوالين، يعمل على تعطيل أنواع الأكسجين التفاعلية والحماية من تلف الدهون على سطح الجلد، ويُعتقد أن السكوالين يوفر دعمًا وقائيًا مماثلًا .

السيطرة على تهيج الجلد



لوحظ أن السكوالين يقلل من علامات الالتهاب التي تنتجها البشرة المتهيجة وبفضل هذه الخاصية، قد يساعد السكوالين أيضًا في تهدئة البشرة وتلطيفها، مما يقلل من الاحمرار والتهيج.

يقلل علامات الشيخوخة

يُعدّ السكوالين مكونًا فعالًا لمكافحة الشيخوخة بفضل ثباته وتوافقه العالي مع البشرة، فهو قادر على دعم إنتاج الكولاجين وتقليل الإجهاد التأكسدي، مما يساعد على الحفاظ على صحة البشرة وربما تقليل علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد .

تعزيز التئام الجروح

قد يُعزز السكوالين التئام الجروح من خلال دعم إنتاج الكولاجين وتحسين إصلاح الخلايا وعند استخدامه بتراكيز محددة ، يُمكن استخدام السكوالين في تركيبات العناية بالبشرة التي تهدف إلى الحماية من الأشعة فوق البنفسجية وتجديد الخلايا .

يحسن ملمس الشعر ونموه

يشكل السكوالين طبقة رقيقة واقية حول خصلات الشعر تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة وتعزيز نعومة ولمعان الشعر كما يدعم نمو الشعر من جديد عن طريق تحسين وظائف الخلايا المسؤولة عن نمو الشعر، مما يساعد على مقاومة التغيرات المرتبطة بالتقدم في السن .

دور وقائي محتمل ضد تكوّن الأورام

قد يكون للسكوالين القدرة على تقليل حدوث الأورام عند استخدامه قبل أو أثناء التعرض للمواد المسرطنة وعلى الرغم من أن هذا لا يترجم بشكل مباشر إلى الاستخدام التجميلي، إلا أنه يسلط الضوء على الطبيعة الوقائية القوية والمضادة للأكسدة لهذه الفئة من الدهون.

على الرغم من أن معظم فوائد السكوالين مدعومة علميًا، إلا أن بعضها لا يزال بحاجة إلى مزيد من التجارب السريرية واسعة النطاق على البشر لتأكيد النتائج الأولية ومع ذلك، يُستخدم السكوالين بشكل شائع في منتجات العناية بالبشرة، عادةً كمرطب، وهو مناسب عمومًا لمعظم أنواع البشرة ولكن، إذا كنت تعاني من أي أمراض جلدية معروفة مثل الحساسية أو الصدفية، فمن الأفضل استشارة طبيب جلدية قبل تجربة أي منتج جديد، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على السكوالين.