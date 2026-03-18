أسعار اللحوم في الأسواق المحلية .. البلدي يصل إلى 425 جنيهًا والطلب يتصاعد

سجلت أسواق اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 استقرارًا نسبيًا في الأسعار مع بداية التعاملات، في ظل توازن المعروض المحلي والمستورَد، وسط متابعة من المواطنين لحركة الأسعار داخل محلات الجزارة والأسواق التجارية.

أسعار اللحوم الحمراء الطازجة (للكيلو):

اللحم البتلو: حوالي 420 جنيهًا

اللحم الضأن البلدي: حوالي 425 جنيهًا

اللحم الكندوز الكبير: بين 355 و388 جنيهًا

اللحم الكندوز الصغير: حوالي 406 جنيهات

اللحم الجملي: بين 350 و370 جنيهًا

عرق الفلتو: نحو 420 جنيهًا

اللحم المفروم البلدي: بين 330 و460 جنيهًا حسب نسبة الدهن وجودة القطعة



أسعار اللحوم المفرومة والمنتجات الجاهزة:



المفروم الدسم: نحو 330 جنيهًا

كفتة حاتي: حوالي 320 جنيهًا

كفتة أرز: حوالي 280 جنيهًا

السجق البلدي: نحو 320 جنيهًا

البرجر: حوالي 300 جنيهًا

الحواوشي الجاهز: نحو 300 جنيهًا

الطرب المحشي: نحو 390 جنيهًا



أسعار اللحوم المستوردة (للكيلو):



اللحوم المجمدة المستوردة: تبدأ من 250 جنيهًا

مكعبات اللحم المستوردة: حوالي 300 جنيهًا

السجق المستورد: نحو 200 جنيهًا

الكبدة المستوردة: بين 170 و190 جنيهًا

البتلو الأسترالي: نحو 250 – 300 جنيهًا

وأشار تجار إلى أن حركة الأسعار اليوم تعكس قدرة السوق على تلبية الطلب المحلي دون ارتفاعات حادة، بفضل انتظام سلاسل التوريد وزيادة المعروض من اللحوم المحلية والمستوردة، ما ساهم في المحافظة على استقرار الأسعار رغم التغيرات الموسمية في الطلب