الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار اللحوم في الأسواق المحلية .. البلدي يصل إلى 425 جنيهًا والطلب يتصاعد

ولاء عبد الكريم

سجلت أسواق اللحوم البلدية والمستوردة  اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 استقرارًا نسبيًا في الأسعار مع بداية التعاملات، في ظل توازن المعروض المحلي والمستورَد، وسط متابعة من المواطنين لحركة الأسعار داخل محلات الجزارة والأسواق التجارية.

أسعار اللحوم الحمراء الطازجة (للكيلو):

اللحم البتلو: حوالي 420 جنيهًا
اللحم الضأن البلدي: حوالي 425 جنيهًا
اللحم الكندوز الكبير: بين 355 و388 جنيهًا
اللحم الكندوز الصغير: حوالي 406 جنيهات
اللحم الجملي: بين 350 و370 جنيهًا
عرق الفلتو: نحو 420 جنيهًا
اللحم المفروم البلدي: بين 330 و460 جنيهًا حسب نسبة الدهن وجودة القطعة


أسعار اللحوم المفرومة والمنتجات الجاهزة:


المفروم الدسم: نحو 330 جنيهًا
كفتة حاتي: حوالي 320 جنيهًا
كفتة أرز: حوالي 280 جنيهًا
السجق البلدي: نحو 320 جنيهًا
البرجر: حوالي 300 جنيهًا
الحواوشي الجاهز: نحو 300 جنيهًا
الطرب المحشي: نحو 390 جنيهًا


أسعار اللحوم المستوردة (للكيلو):

اسعار اللحوم اليوم


اللحوم المجمدة المستوردة: تبدأ من 250 جنيهًا
مكعبات اللحم المستوردة: حوالي 300 جنيهًا
السجق المستورد: نحو 200 جنيهًا
الكبدة المستوردة: بين 170 و190 جنيهًا
البتلو الأسترالي: نحو 250 – 300 جنيهًا

وأشار تجار إلى أن حركة الأسعار اليوم تعكس قدرة السوق على تلبية الطلب المحلي دون ارتفاعات حادة، بفضل انتظام سلاسل التوريد وزيادة المعروض من اللحوم المحلية والمستوردة، ما ساهم في المحافظة على استقرار الأسعار رغم التغيرات الموسمية في الطلب

