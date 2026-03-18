حاجة تفرّح .. تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية أم سن بكفر الشيخ | صور

شهدت قرية أم سن التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، حفلاً كبيرًا لتكريم حفظة القرآن الكريم، وسط أجواء يسودها البهجة والفرحة والسعادة.

جاء ذلك بحضور حسام شرف الشاعر، منظم المسابقة، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور أحمد النادي، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، والدكتور خالد مجاهد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور أحمد الزيات، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الأزهر الشريف، والقارئ الشاب عبد الفتاح العربي، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

وجرى تكريم حفظة القرآن الكريم بمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية تشجيعًا لهم على مواصلة حفظ كتاب الله، وسط حفاوة وتقدير كبير لهم.

وأكد حسام شرف الشاعر، المنسق العام للمسابقة، أن حفظة القرآن الكريم نماذج مشرفة يُحتذى بهم في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تهدف إلى تشجيع النشء على حفظ القرآن الكريم وتكريم النابغين منهم.

ووجّه «الشاعر» التحية والتقدير للفائزين في المسابقة ولأسرهم على تشجيعهم لأبنائهم على حفظ كتاب الله.

جدير بالذكر أن الإعلامي القدير الدكتور وليد الحسيني، المذيع بإذاعة القرآن الكريم والتليفزيون المصري هو من قدم فعاليات الحفل، وسط حضور كبير من أهالي القرية.