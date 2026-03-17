قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل أدعية ليلة القدر 2026 في رمضان مكتوبة.. دعوات تجلب الرزق والعفو والعافية
عوائد مغرية على شهادات الادخار.. تعرف على التفاصيل الكاملة
الاستثمار تضع شرطا أمام الشركات الناشئة للحصول على الخدمات الحكومية
تدشين صناديق استثمارية احترافية لدعم نمو الشركات الناشئة | تفاصيل مهمة
قبل افتتاحه التجريبى .. وزيرة الثقافة تتفقد الاستعدادات النهائية لـ مسرح مصر | صور
فلسطين: الاحتلال يستغل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية لتكثيف سياساته الاستيطانية
ترامب: معظم حلفاء الناتو يرفضون المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران
مدبولي يترأس اجتماع إدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد
لبنان: ارتفاع عدد القـ.تلى إلى 912 شخصا.. و2221 جريحا
داخل إسرائيل.. الحرس الثوري يعلن تفجير طائرات أمريكية للتزود بالوقود
في حال رفض الإخلاء.. كيف يحصل المالك على حكم بطرد المستأجر؟
العاهل الأردني وملك البحرين: اعتداءات إيران انتهاك للسيادة وتهديد للأمن الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد ختام بطولة الدورة الرمضانية للمحليات| صور

محمود زيدان

شهد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المباراة النهائية لبطولة الدورة الرمضانية لكرة القدم للعاملين بالمحليات في عامها الرابع لعام 2026، والتي جمعت بين فريقي «ديوان عام المحافظة» و«مركز ومدينة كفر الشيخ»، على ملعب نادي سيتي كلوب، وسط أجواء رياضية حماسية.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والسيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول، والدكتور عصام أبو زيد، مدير فرع نادي سيتي كلوب، وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأ فريق ديوان عام المحافظة المباراة بقوة، وسجل اللاعب أحمد الشاملي الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعد هجمة مرتدة سريعة، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وعزز أشرف محمد التقدم بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة عشرة من الشوط الأول، قبل أن يختتم بهاء فكري الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، ليتوج فريق ديوان عام المحافظة بكأس البطولة بعد فوزه بأربعة أهداف نظيفة مقابل لا شيء على فريق مركز ومدينة كفر الشيخ.

كرَّم محافظ كفر الشيخ فريق ديوان عام المحافظة لفوزه بكأس البطولة، مقدمًا التهنئة للاعبين والجهاز الفني، وقام بتسليم الكأس والميداليات وسط أجواء من الفرحة.

 كما شمل التكريم القائمين على تنظيم البطولة؛ أحمد عبد العليم، نائب اللجنة الرئاسية، وسامح البربري، مشرف اللجنة، إلى جانب حكام المباراة أحمد العباسي، وخالد عثمان، وفؤاد طلعت، ومراقب المباراة علاء عيسى، ومعلق المباراة أحمد عبد الفتاح.

وكرَّم محافظ كفر الشيخ اللاعبين المتميزين، وحصل أحمد الشاملي على جائزة أفضل لاعب، وأشرف محمد على جائزة هداف البطولة، بينما نال جمال يحيى جائزة أفضل حارس مرمى، كما تم تكريم فريق مركز الحامول لحصوله على المركز الرابع، ومركز ومدينة مطوبس لحصوله على المركز الثالث، ومركز ومدينة كفرالشيخ لحصوله على المركز الثاني.

وأشاد بالمستوى المميز الذي قدمه اللاعبون خلال منافسات البطولة، والتي شارك فيها 7 فرق من مختلف مراكز ومدن المحافظة، تنافسوا بنظام المجموعات ثم الأدوار الإقصائية، حيث أُقيمت 6 مباريات على مدار 3 أسابيع.

وأكد أهمية الرياضة في تعزيز القيم الإيجابية وترسيخ روح التعاون بين العاملين بمختلف أجهزة المحافظة، مشيدًا بالجهود التنظيمية المبذولة لإنجاح البطولة، والتي شملت تجهيز الملاعب وتوفير كافة أوجه الدعم للفرق المشاركة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن الدورة الرمضانية تشهد سنويًا مشاركة واسعة من فرق المحافظة، في إطار حرص المحافظة على دعم الأنشطة الرياضية وتشجيع الشباب، وتوفير بيئة تنافسية إيجابية، بما يسهم في ترسيخ قيم العمل الجماعي والروح الرياضية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر 2026.. 7 أمارات مؤكدة لاحظ وقوعها قبل غروب شمس اليوم

صورة أرشيفية

فصل تلميذ في 6 ابتدائي لإعتداءه هو والدته على زميله بفناء مدرسة بالقليوبية

حدث في ليلة القدر

ماذا حدث في ليلة القدر؟.. 10 عجائب بين السماء والأرض فيها البشارة

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

محافظ أسوان يشيد بجهود إعادة تشغيل محطة طلمبات قسطل بعد إصلاح العطل الكهربائي

صورة أرشيفية

محافظ الغربية يتفقد منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بقطور

محافظ الغربية

«أنا هنا لخدمتكم»..محافظ الغربية يستمع لشكاوى المواطنين في قطور

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد