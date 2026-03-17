محافظ كفر الشيخ يشهد ختام بطولة الدورة الرمضانية للمحليات| صور

شهد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المباراة النهائية لبطولة الدورة الرمضانية لكرة القدم للعاملين بالمحليات في عامها الرابع لعام 2026، والتي جمعت بين فريقي «ديوان عام المحافظة» و«مركز ومدينة كفر الشيخ»، على ملعب نادي سيتي كلوب، وسط أجواء رياضية حماسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والسيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول، والدكتور عصام أبو زيد، مدير فرع نادي سيتي كلوب، وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأ فريق ديوان عام المحافظة المباراة بقوة، وسجل اللاعب أحمد الشاملي الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعد هجمة مرتدة سريعة، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وعزز أشرف محمد التقدم بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة عشرة من الشوط الأول، قبل أن يختتم بهاء فكري الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، ليتوج فريق ديوان عام المحافظة بكأس البطولة بعد فوزه بأربعة أهداف نظيفة مقابل لا شيء على فريق مركز ومدينة كفر الشيخ.

كرَّم محافظ كفر الشيخ فريق ديوان عام المحافظة لفوزه بكأس البطولة، مقدمًا التهنئة للاعبين والجهاز الفني، وقام بتسليم الكأس والميداليات وسط أجواء من الفرحة.

كما شمل التكريم القائمين على تنظيم البطولة؛ أحمد عبد العليم، نائب اللجنة الرئاسية، وسامح البربري، مشرف اللجنة، إلى جانب حكام المباراة أحمد العباسي، وخالد عثمان، وفؤاد طلعت، ومراقب المباراة علاء عيسى، ومعلق المباراة أحمد عبد الفتاح.

وكرَّم محافظ كفر الشيخ اللاعبين المتميزين، وحصل أحمد الشاملي على جائزة أفضل لاعب، وأشرف محمد على جائزة هداف البطولة، بينما نال جمال يحيى جائزة أفضل حارس مرمى، كما تم تكريم فريق مركز الحامول لحصوله على المركز الرابع، ومركز ومدينة مطوبس لحصوله على المركز الثالث، ومركز ومدينة كفرالشيخ لحصوله على المركز الثاني.

وأشاد بالمستوى المميز الذي قدمه اللاعبون خلال منافسات البطولة، والتي شارك فيها 7 فرق من مختلف مراكز ومدن المحافظة، تنافسوا بنظام المجموعات ثم الأدوار الإقصائية، حيث أُقيمت 6 مباريات على مدار 3 أسابيع.

وأكد أهمية الرياضة في تعزيز القيم الإيجابية وترسيخ روح التعاون بين العاملين بمختلف أجهزة المحافظة، مشيدًا بالجهود التنظيمية المبذولة لإنجاح البطولة، والتي شملت تجهيز الملاعب وتوفير كافة أوجه الدعم للفرق المشاركة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن الدورة الرمضانية تشهد سنويًا مشاركة واسعة من فرق المحافظة، في إطار حرص المحافظة على دعم الأنشطة الرياضية وتشجيع الشباب، وتوفير بيئة تنافسية إيجابية، بما يسهم في ترسيخ قيم العمل الجماعي والروح الرياضية.