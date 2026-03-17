غرف طوارئ .. مياه كفر الشيخ توضح استعداداتها لـ عيد الفطر 2026

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الفطر 2026، وضمان استمرارية تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.

وجّه اللواء مهندس شريف سالم البيلي، رئيس الشركة، والعضو المنتدب، برفع حالة الطوارئ بكافة الفروع والمحطات، وتشكيل غرف طوارئ على مدار الساعة، لمتابعة أي شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها، خاصة ما يتعلق بظهور الطفوحات أو أي مشكلات تخص جودة المياه.

كما شدد على انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي والشبكات على مستوى المحافظة، مع استمرار العمل بنظام الورديات خلال فترة الإجازات، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وأشار إلى تواجد فرق المعامل والكيميائيين بشكل دائم، لسحب العينات من المحطات والشبكات بصفة دورية، والتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا حال وجود أي ملاحظات.

كما أوضح رئيس الشركه أن الشركة تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن 125، بالإضافة إلى قنوات التواصل المختلفة، لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق رضا المواطنين.

وناشدت شركة مياه كفرالشيخ المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه، خاصة خلال فترة الاستعداد لعيد الفطر المبارك، من خلال تجنب الإسراف في استخدام المياه، وعدم تركها متدفقة دون داعٍ، لما لذلك من دور كبير في الحفاظ على الموارد المائية وتحسين مستوى الخدمة.