فتحي سند يدعم استمرار معتمد جمال: أزمة الزمالك الحقيقية ليست في هؤلاء

أكد فتحي سند دعمه لاستمرار الأجهزة الفنية التي تعمل في ظروف صعبة، مشددًا على أن الاستقرار هو الحل في مثل هذه الأزمات، وليس التغيير

وقال سند عبر حسابه علي فيسبوك : «أنا مع معتمد جمال إنه يكمل، وكنت مع أحمد عبد الرؤوف إنه يكمل.. أي مجموعة بتشتغل في ظروف زي دي لازم تكمل لأن الناس دي فعلاً تستحق الاحترام»، موضحًا أن الأزمة الحقيقية داخل نادي الزمالك لا تتعلق بالأشخاص بقدر ما هي أزمة منظومة وإدارة.





وأشار إلى أن تحميل المسؤولية للأجهزة الفنية وحدها يُعد ظلمًا، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها النادي خلال الفترة الحالية



