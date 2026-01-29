حسام المندوه يكشف مستقبل معتمد جمال.. وهذه حقيقة الخلاف مع جون إدوارد

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عن موقف استمرار معتمد جمال كمدير فني للفريق الأول.

قال حسام المندوه في تصريحات عبر قناة mbc مصر: الزمالك لن يموت والنادي دائمًا موجود، لا نستطيع الحديث بشكل مستمر عما نفعله في الوقت العالم لكن نعمل بكل قوة أمام التحديات والأزمات.

وأضاف: من السهل ترك المعركة لكننا رفضنا ونثابر ونصبر ونواجه التحديات التي تظهر أمام الزمالك ونطمأن الجماهير بأن هناك أخبار جيده خلال الفترة القادمة.

وأوضح : مستقبل معتمد جمال مدرب الفريق في يد المسؤولين عن إدارة الكرة لكن المدرب إبن من أبناء الزمالك ودائما متواجد ويقوم بعمله ودوره في الأزمة.

وأردف: هناك أفكار لإخراج نادي الزمالك من أزمة القيد والعودة من جديد للطريق الصحيح ورئيس النادي ونائبه هما المسؤولين عن ملف الكرة.

وعن خلاف المجلس مع جون إدوارد قال : في مجلس الإدارة نختلف في بعض الأمور، وهذا أمر طبيعي وصحي ولكننا خارج الاجتماعات نتفق على قرار واحد والاختلاف يكون في وجهات النظر فقط والمسؤولين عن الكرة في الزمالك يحاولوا تقريب وجهات النظر مع جون إدوارد.