إعلامي يكشف سبب غضب محمد عواد في الزمالك

كشف الإعلامى مهيب عبد الهادى، عن سبب استبعاد معتمد جمال المدير الفنى للزمالك، محمد عواد، حارس مرمى الأبيض، من مباراة بتروجيت فى الدورى المصرى.

وقال مهيب عبد الهادى فى تصريحات عبر قناة «إم بى سى مصر»: «كان فى اتفاق بين معتمد جمال، مدرب الزمالك، ومحمد عواد وصبحى على من سيكون حارس مرمى الفريق فى مباراة بتروجيت».

أضاف: «الاتفاق كان صبحى يكون الحارس فى مباراة بتروجيت وعواد فى مباراة المصرى اللى المقبلة، لكن عواد رفض وقال لا مش هلعب ومش هتمرن وعايز أمشي».





وكان معتمد جمال المدير الفنى للزمالك أوضح فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة عن سبب استبعاده عواد من مباراة بتروجيت.

وقال معتمد جمال: «أجريت تغييرات على تشكيل مباراة اليوم فى أكثر من مركز، ومصلحة نادى الزمالك هى الأهم، ومن الطبيعى أن يتم تجهيز كل اللاعبين تحسبًا لأى موقف، ومن يخطئ ستتم معاقبته».